(lh). Gestärkt durch den 17:7- Derbysieg beim VfK Mühlenbach bereitet der KSV Hofstetten den nächsten "Zweier" gegen den KSV Appenweier vor. Anpfiff in der Festung Gemeindehalle Hofstetten ist um 20 Uhr. So langsam kann der Vorstand des KSV Hofstetten den Meistersekt bereit stellen und für die Regionalliga planen. Im Stile eines Meisters trat die Truppe um das Trainerduo Mario Allgaier und Manuel Krämer in Mühlenbach auf. Es ist deshalb kaum anzunehmen, dass der KSV Appenweier Sand in das Hofstettener Ringergetriebe streuen könnte. Das schafften die Ortenauer bereits im Vorkampf nicht (12:16), obwohl ihnen durch Alexander Sauer, Eduard Semke, Edgar Rauch, Mehmed Gazi und Julian Lifke fünf Einzelsiege gelangen. Dieses Quintett trägt erneut die Hoffnungen der Gästestaffel, die beweisen muss, nach dem deutlich verlorenen Nachbarschaftsduell gegen den ASV Urloffen II (9:20) nicht verunsichert zu sein. Die KSVH-Trainer wären trotzdem gut beraten die Niederlage der Appenweierer nicht zu hoch zu bewerten. Denn angeschlagene Gegner sind im Ringen wie im Boxen unberechenbar und stets die Gefährlichsten. Die Gäste sind gänzlich frei von Abstiegssorgen und können befreit auftreten. Aber auch die Gastgeber stehen nicht unter Zugzwang, beträgt der Vorsprung zum Verfolger KSV Haslach doch immerhin komfortable fünf Punkte. Somit sind die Voraussetzungen für einen spannenden Ringkampfabend allemal gegeben. Im Vorkampf ab 18.30 Uhr stehen sich die Reservemannschaften der beiden Vereine gegenüber.