Ortenau Hofstetten stapelt tief

Mit fünf Neuzugängen hat der KSV Rheinfelden auf dem Transfermarkt ordentlich zugelangt. Von daher ist die Einschätzung der meisten Oberliga-Trainer verständlich. Tritt die Vorhersage so ein, wäre es der dritte Meistertitel für die Oberrhein-Ringer innerhalb sechs Jahren, eine beachtliche Leistung. Die Gastgeber vertrauen da mehr dem eigenen Nachwuchs, der immer mehr nach vorne drängt. Zwar muss das Trainer-Duo Hansi Megerle und Manuel Krämer den zum ASV Urloffen gewechselten Luca Megerle ersetzen, was nicht leicht werden wird. Dennoch sind die beiden überzeugt, dem hohen Favoriten die Stirn bieten zu können. Mit Robin Ketterer und Markus Neumaier kehren zwei Langzeitverletzte in die Stammzehn zurück. In mehreren Gewichtsklassen können die Kinzigtaler variieren, wodurch sie von den Gegnern nur schwer auszurechnen sind. Außerdem gibt es noch das Plus eines elften Mannes, dem Publikum. Wer die Kulisse und Atmosphäre bei Heimkämpfen kennengerlernt hat, weiß, wozu die Megerle-Zehn mit Unterstützung der Fans fähig sind. Auf jeden Fall stehen sich mit Hofstetten und Rheinfelden zwei Top-Teams der Oberliga Südbaden gegenüber, an denen sich der Rest orientieren wird. Der Sieger der Partie hat schon einmal ein Stück Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben getankt. Bereits am nächsten Heimkampf am 17. September steht für den KSV Hofstetten das Derby gegen den Nachbarn VfK Mühlenbach an. Schon deshalb muss die Form zum Saisonauftakt stimmen. Die zweite Mannschaft des KSV empfängt zuvor in der Bezirksliga Breisgau-Ortenau um 18.30 Uhr das Team des ASC Kappel. Im Vorjahr gingen beide Begegnungen gegen die Gäste verloren, zu Hause mit 17:18 äußerst knapp. Diesmal sollen die Punkte im Kinzigtal bleiben, so die feste Absicht der KSV-Ringer. Während diese Paarung völlig offen ist, eröffnet der KSV III den Heimkampfabend um 17.30 Uhr in der Kreisliga gegen die RG Waldkirch-Kollnau II als Außenseiter.