Ortenau Hofstetten muss klare Niederlage einstecken

Die sportliche Auseinandersetzung begann für die Gästestaffel sogleich unglücklich. Nico Megerle, bislang in neun Oberligakämpfen unbesiegt und eine beeindruckende Bilanz von 34:0 Punkten aufweisend, geriet gegen Sulejman Ajeti frühzeitig mit 0:6 in Rückstand. Bis eine Minute vor Kampfende schaffte er den Ausgleich, zu mehr wollte es ihm nicht reichen. Da der Rheinfelder eine Vier auf seinem Punktezettel hatte, wurde er Punktsieger. Kaum 30 Sekunden stand Dominic Volk dem Ex-Eschbacher Eduard Frick gegenüber, da lag er auf den Schultern. Dass Claudia Wernert der einzige Hofstetter sein wird, der an diesem Abend die Matte als Sieger verlässt, darauf hätte vor Beginn auch niemand gewettet. Wernet besiegte Patrick Hinderer mit 13:2 Punkten. Eine 2:9-Niederlage kassierte Markus J. Neumaier (H) gegen Roland Berde und Luca Lauble (H) musste sich Fabian Wepfer mit 4:5 geschlagen geben. Ohne Chance war Florian Wölfle (H) gegen den wie entfesselt ringenden Sebastian von Censtkowski. Nach fünf Minuten hatte der Rhein-Ringer die Punkte für den Überlegenheitssieg beisammen. Gegen Vincent von Censtkowski verlor Marius Allgaier (H) mit 6:11 und gegen das Ass der Gastgeber, Hayk Perez, musste Patrick Neumaier eine rasche Schulterniederlage einstecken. Im Rahmen seiner Möglichkeiten blieb Jan Allgaier (H) bei der 2:7-Niederlage gegen Benedict Rebholz. Auch Markus Neumaier (H) konnte an diesem Abend nicht die gewohnte Leistung abrufen und wurde von Andrius Reisch beim 0:16 zum Statisten degradiert.

Die zweite Mannschaft des KSV Hofstetten verlor in der Bezirksliga beim ASC Kappel mit 12:22. Für Hofstetten siegten Dominik Wölfle, Burak Meyer (je vier Punkte), Michael Volk (drei) und Mathias Klausmann (einen). Auch die dritte Staffel des KSV ging leer aus. Sie unterlag in der Kreisliga bei der RG Waldkirch-Kollnau II mit 8:16. Lediglich Pascal Volk und Michael Krämer waren erfolgreich. Am heutigen Montag empfängt der KSV Hofstetten Regionalliga-Absteiger KSK Furtwangen. Kampfbeginn in der Gemeindehalle Hofstetten ist um 20.30 Uhr. Die Breg-Ringer zeigten im bisherigen Rundenverlauf keine konstanten Leistungen und liegen derzeit mit einem ausgeglichenen Punktekonto im Mittelfeld auf Rang fünf. Ein Indiz für einen Sieg der Gastgeber ist dies allerdings nicht. Den Vorkampf in Furtwangen gewann der KSV mit 16:11. Die Ergebnisse, Rheinfelden erstgenannt: 57 kg GR: Sulejman Ajeti – Nico Megerle 1:0 PS 6:6; 130 kg F: Eduard Frick – Dominic Volk 4:0 SS 8:0; 61 kg F: Patrick Hinderer – Claudio Wernet 0:3 PN 2:13; 98 kg GR: Roland Berde – Markus J. Neumaier 2:0 PS 9:2; 66 kg GR: Fabian Wepfer – Luca Lauble 1:0 PS 5:4; 86 kg F: Sebastian von Czenstkowski – Florian Wölfle 4:0 TÜS 17:2; 66 kg F: Vincent von Czenstkowski – Marius Allgaier 2:0 PS 11:6; 86 kg GR: Hayk Perez – Patrick Neumaier 4:0 SS 4:0; 75 kg GR: Benedikt Rebholz – Jan Allgaier 2:0 PS 7:2; 75 kg F: Andrius Reisch – Markus Neumaier 4:0 TÜS 16:0.