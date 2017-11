Ortenau Hofstetten mit sehr viel Pech

In der 42. Minute hielt wieder Obert, dieses Mal gegen Jonas Frammelsberger das 1:0 fest. Mit der knappen SC-Führung ging es in die Pause. Nach Wiederbeginn drängte der Gast vehement auf den Ausgleich. Erneut stand der Hofstetter Schlussmann im Blickpunkt, der einen fulminanten Freistoß (51.) von Michael Schindler über die Latte boxte. In der 60. Minute köpfte Jonas Frammelsberger eine Flanke über das Tor und prallte mit SC-Keeper Michael Obert zusammen. Obwohl die Szene schon abgeschlossen war, entschied der Unparteiische mit Verzögerung auf Strafstoß. Valon Salihu verwandelte sicher zum 1:1. Fünf Minuten später gab es nur noch Kopfschütteln von allen Zuschauern.

Sebastian Bauer hatte sich auf der linken Seite durchgesetzt, eilte in Richtung Strafraum und wurde von Patrick Ringwald ohne Chance auf den Ball abgeräumt – nur gelb für den Gästespieler. Doch die Elf von Martin Leukel wollte mehr als nur einen Punkt. In der 77. Minute hatte der eingewechselte Michael Kern die Riesenmöglichkeit auf 2:1 zu stellen. Im Laufduell ließ er sich jedoch abdrängen – Chance vertan.

Auf der anderen Seite hatte Andre Lang, nach einem Eckball mit einem Schuss aus dem Hinterhalt mehr Glück, das 2:1 in der 82. Minute. Als die Leukel-Elf anschließend alles nach vorne warf um wenigstens noch einen Zähler zu retten, fuhr der SVS durch Nico Schwab einen Konter. Schwab wurde im Hofstetter Strafraum zu Fall gebracht, wieder gab es Elfmeter. Doch der Gefoulte schoss selbst und scheiterte am glänzenden Hofstetter Keeper – danach war Schluss.

SC Hofstetten – SV Stadelhofen 2:1 (1:0)

SC Hofstetten: Obert, Singler, Neumaier (83. Lupfer), Bauer, Krämer, Schilli (80. Weinzierle), Hertlein, Uhl, Kaspar (66. Kern), Kinast, Schwörer.

SV Stadelhofen: Bell, Felka (77. Savane), Kirn, Frammelsberger, Wörner, Springmann (89. Caspar), Lamm, Schindler, Ringwald, Kopf, Salihu (85. Schwab).

Tore: 1:0 Uhl (11.), 1:1 Salihu (60. FE.), 1:2 Lamm (82.).

Besonderes Vorkommnis: Obert hält Foulelfmeter von Schwab (90. + 3).

Zuschauer: 280.

Schiedsrichter: Dario Litterst (Rielasingen).