Ortenau Hofstetten meistert seine Aufgaben mit 21:7

So erlebten Nico Megerle und Michael Dold einen geruhsamen Abend. Nebenbei schraubte Megerle sein Punktekonto in der laufenden Saison auf stolze 34:0. Bis 130 kg schenkten sich RG-Ringer Konstantin Miscenko und Markus J. Neumaier nichts. Immer wenn der Waldkircher vorlegte, kam der Konter von Neumaier, der sich einen knappen 4:3-Punktsieg sicherte. Dominic (KSV) war gegen Hoijatollah Sarivi chancenlos und lag bereits nach der ersten nennenswerten Aktion auf den Schultern.

Lange Zeit hielt KSV-Athlet Marius Allgaier die Begegnung gegen Michael Rieder offen. Obwohl ihm in der fünften Minute der 6:7 Anschluss gelang, schaffte er in der Schlussphase nicht mehr die Wende. Zur Halbzeit war die Partie beim Zwischenstand von 5:9 für Hofstetten noch nicht entschieden. Zumal nach Wiederanpfiff Giorgi Ketiladze für die RG einen 8:1 Punktsieg über Patrick Neumaier verbuchte. Doch in den folgenden vier Einzelduellen brachten die Kandel-Ringer kein Bein mehr auf die Matte. Luca Lauble (KSV) machte mit Marcel Weber kurzen Prozess und schulterte ihn nach nur einer Minute Kampfzeit.

Gegen den südbadischen Meister Sven Thiem (RG) zeigte Florian Wölfle eine starke Leistung und siegte deutlich mit 15:4 Punkten. Die taktische Maßnahme der Gastgeber, Dominique Benaissa eine Klasse aufrücken zu lassen, ging voll in die Hose. Hofstettens Markus Neumaier degradierte den Waldkircher beim 15:0 zum Statisten und schickte ihn bereits nach eineinhalb Minuten zum Duschen. Noch einmal spannend wurde es im Schlusskampf. David Wehrle (RG) ging zunächst in Führung, die Jan Allgaier postwendend wieder ausglich. Der Hofstetter hatte die besseren Kraftreserven und kam zu einem verdienten 3:2-Punktsieg. In der Bezirksliga siegte der KSV Hofstetten II beim ASV Altenheim mit 26:12 Punkten.