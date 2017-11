Ortenau Hofstetten macht alles klar

Ringer und Trainer stürmten nach dem 2:0- Punktsieg von Fabian Hofer über Vojtech Benedek die Matte und ihre vielen Fans bejubelten ihre außerordentlich erfolgreiche Mannschaft. Denn beim Stand von 17:4 konnte in den letzten beiden Kämpfen nichts mehr passieren. Jetzt streiften sich auch alle schon mit berechtigtem Stolz das Meisterschaftsshirt über und brachen mit ihrem total begeisterten Anhang in Jubelgesänge aus. Nun wurde auch wahr, was Vorsitzender Achim Stiffel bereits bei seiner Begrüßung zum Ausdruck brachte: "Wir gratulieren unserem Nachbarn und alten Rivalen KSV Hofstetten zur Meisterschaft, denn was soll in den letzten Kämpfen schon noch passieren!"

Kämpfe auf der Matte eine klare Sache

Auffallend war, dass die Halle nicht ganz so "proppenvoll" wie in früheren Zeiten war. Sicherlich wollen die Hofstetter ihre Mannschaft im nächsten Spitzenkampf gegen den Tabellenzweiten ASV Urloffen II feiern. Auch war die Stimmung insgesamt nicht so leidenschaftlich oder gar überschäumend , denn zu klar gingen die Kämpfe auf der Matte aus. In keiner Phase brachten die Gastgeber den Tabellenführer in Verlegenheit. Der Vorsprung und am Schluss das Ergebnis waren stets deutlich. Positiv zu erwähnen ist die Tatsache, dass beide Mannschaften vollzählig mit ihrer Stammzehn antraten.