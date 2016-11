Ortenau Hofstetten ist klarer Favorit gegen Triberg II

Eigentlich scheint die Reise der Kinzigtal-Ringer an Deutschlands höchsten Wasserfall eine klare Angelegenheit zu sein. Die Gastgeber sind lediglich Vorletzter in der Oberliga Südbaden, während der KSV beste Chancen auf die Vizemeisterschaft hat.

Die Triberger haben acht Punkte Vorsprung auf das Schlusslicht RG Waldkirch-Kollnau, was sich auf dem ersten Blick erst einmal beruhigend anhört. Weil es jedoch unter Umständen auch zwei Absteiger in dieser Saison geben kann, gibt es für sie (noch) keinen Grund, sich zurück zu lehnen. Dass die Wasserfall-Athleten dem KSV Hofstetten Paroli bieten können, haben sie bei der 12:16- Niederlage im Vorkampf inHofstetten bewiesen. Da hat Triberg kurioserweise sechs der zehn Einzelduelle für sich entschieden und gingen dennoch als Verlierer von der Matte. Damals war es Jan Allgaier, der die drohende Niederlage des KSV mit einem unerwarteten Schultersieg über den nach Punkten führenden Simon Günter abwendete.

Bieten also die Gastgeber eine annährend starke Mannschaft auf, was vor allem vom eigenen Publikum gefordert wird, könnte es ganz schön eng werden. Dagegen sprechen jedoch die jüngsten Vorkommnisse. Beim Duell mit dem KSV Haslach traten die Triberger nur mit acht Mann an und verloren auf der Waage mit 0:36. Somit darf die KSV-Truppe mit den Trainern Hansi Megerle und Manuel Krämer gespannt sein, was sie am Sonntag am Wasserfall erwartet.