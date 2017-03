Ortenau Hofstetten ist heiß auf das Derby

(wb). Es knistert förmlich, wenn man dieses attraktive Tal-Derby vor Augen hat, zumal beide Mannschaften nicht taktieren und voll in die Offensive gehen werden. Der SV Hausach mit Trainer Kevin Bürgelin und Simon Jäckle hatte beim Jahresauftakt in Durmersheim viel Pech. Der Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit tut eigentlich weh, zumal der SVH die bessere Spielanlage beim Tabellenletzten zeigte. Doch gerade dieses Pech in den letzten Sekunden noch einen Treffer zu kassieren, ereilte in dieser Saison auch schon mehrfach dem Sportclub Hofstetten. Gegen den FV Schutterwald musste die Elf von Martin Leukel den Ausgleich in der 94. Minute hinnehmen und beim SC Offenburg in der Vorrunde brachte ein Sonntagsschuss in den Winkel den Gastgebern den 2:2-Ausgleichtreffer und in der Nachspielzeit fiel sogar noch der 3:2--Siegtreffer für den SCO.