Ortenau Hofstetten gewinnt sehr deutlich mit 23:6

Nach Volks Niederlage jubelten fast nur noch die Gäste. Markus J. Neumaier besiegte Patrick Garnier in einem engen, aber auch aktionsarmen Duell mit 2:1 Zählern. Reichliche Punkte sammelte dagegen Luca Lauble, der Raphael Langenecker mit 16:1 bezwang. Auch Florian Wölfle war derjenige Ringer auf der Matte, der den Ton angab und den Ex-Haslacher Kevin Gomer mit 15:0 abblitzen ließ. Gleiches Bild auch Marius Allgaier, der Peter Barthel nach 17:2 Punkten vorzeitig zum Duschen schickte. KSV-Jungspund Patrick Neumaier sorgte gegen Zoel Pirajean mittels Schultersieg früh für klare Verhältnisse. Im vorletzten Kampf des Abends hatten dann die Gastgeber endlich wieder Grund zum Feiern, nachdem sich Marvin Greber gegen den Hofstetter Jan Allgaier mit 6:2 durchsetzte.

Das gewohnte Bild in der Urloffener Athletenhalle stellte dann Markus Neumaier wieder her, in dem er Johannes Fischer in einem unterhaltsamen Duell mit 15:8 besiegte. Zuvor kassierte die dritte Mannschaft des KSV Hofstetten gegen den ASV Urloffen III eine deftige 4:27 Klatsche. Nur Michael Volk punktete für die Hofstettener. Der KSV Hofstetten II hatte in der Bezirksliga kampffrei. ASV Urloffen II – KSV Hofstetten 6:23. 57 kg GR: Kevin Torkunov – Nico Megerle 0:4 TÜN 0:16; 130 kg F: Lucian Vilcu – Dominic Volk 4:0 SS 4:0; 61 kg F: beide Vereine unbesetzt 0:0; 98 kg GR: Patrick Garnier – Markus J. Neumaier 0:1 PN 1:2; 66 kg GR: Raphael Langenecker – Luca Lauble 0:4 TÜN 1:16; 86 kg F: Kevin Gomer – Florian Wölfle 0:4 TÜN 0:15; 66 kg F: Peter Barthel – Marius Allgaier 0:4 TÜN 2:17; 86 kg GR: Zoel Pirajean – Patrick Neumaier 0:4 SN 0:11; 75 kg GR: Marvin Greber – Jan Allgaier 2:0 PS 6:2; Johannes Fischer – Markus Neumaier 0:2 PN 8:15.