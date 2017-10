Ortenau Hofstetten gewinnt schon nach dem Wiegen

Die Gastgeber schafften es vor eigenem Publikum nicht, eine komplette Mannschaft aufzustellen und ließen zwei Gewichtsklassen unbesetzt. Aber auch im Freundschaftskampf waren die Kinzigtal-Ringer den Tribergern klar überlegen.

Simion-Daniel Muresan (kampflos), Luca Lauble, Michael Volk, Fabian Hofer, Claudius Allgaier (kampflos) und Robin Ketterer holten jeweils einen Vierer. Patrick Neumaier (KSV) besiegte Simon Günter mit 9:2 Punkten und Markus Neumaier (KSV) ließ Erik Ragg beim 9:0 keine Chance. Einzig Markus J. Neumaier und Marius Allgaier kassierten Niederlagen. Neumaier machte gegen Coskun Öztürk beim 0:16 ebenso keinen Stich wie Allgaier gegen Adrian Wolny (0:16).

Die KSV-Reserve kam beim ASC Kappel zu einem 24:10 Sieg. Die Punkte für Hofstetten holten Elias Allgaier, Dominik Wölfle, Tobias Ringwald, Pascal Volk, Florian Wölfle und Jan Allgaier. Die dritte Mannschaft kassierte beim AC Gutach-Bleibach II eine 4:24 Abfuhr. Nur Jan Bernartz konnte seinen Kampf gewinnen und vier Zähler beisteuern. Als Tabellenführer erwartet der KSV Hofstetten am heutigen Montagabend den KSV Haslach zum Lokalderby. Auch die Kinzigstadt-Ringer scheinen bestens vorbereitet, sie bezwangen den ASV Urloffen mühelos mit 21:12 Punkten und sind mit einem Minuszähler dem verlustpunktfreien Hofstettern dicht auf den Fersen. Es wird die Top-Begegnung des sechsten Kampftags sein. Auch im vergangenen Jahr trafen die beiden Teams am Vorabend des Nationalfeiertags aufeinander, allerdings in Haslach.