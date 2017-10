Ortenau Hofstetten fehlt die Sieg-Gier

Die Gäste präsentierten sich im Stil einer Spitzenmannschaft und waren nach dem Freiburger FC das bisher stärkste Team im Waldsee-Stadion. Der Hofstetter Trainer hätte gerne mit seiner Mannschaft den ersten Sieg eingefahren und meinte nach den 90 Minuten: "Heute hat uns die Gier, wie in den Spielen gegen Lahr oder Kuppenheim, gefehlt". Und dennoch durften die Schwarzwälder bis zur 43. Minute hoffen, weil es zu diesem Zeitpunkt noch 1:1 stand. Doch die Elf von FC-Trainer Minardi Vincenzo machte schon zu Beginn deutlich, wer das Sagen im Waldsee-Stadion hat.

Axel Imgraben hatte die erste dicke Chance aus dem Rückraum, die Hofstettens Keeper Patrick Ohnemus mit dem Fuß klärte. In der 16. Minute war er machtlos, als Indrissa Khan aus 16 Metern platziert ins linke Eck schoss. Frederik Wettlin hätte schon eine Minute später für eine Art Vorentscheidung sorgen können, doch verfehlte er völlig frei das Tor. Hofstetten steckte aber nicht auf und kam schon in der 23. Minute zum Ausgleich. Michael Krämer ging über rechts durch, passte in den Rückraum, wo Sebastian Bauer das Leder ins Tor schoss. Doch Auggen ließ nicht locker und drängte erneut auf die Führung.

David Held hatte die Riesenmöglichkeit, als er in der Schnittstelle bedient wurde, den Hofstetter Keeper umkurvte, aber über das leere Tor schoss. Besser machte es Axel Imgraben in der 43. Minute, 1:2. Mit diesem Spielstand ging es auch in die Pause. Der Sportclub versuchte nach dem Wechsel zwar alles, doch Auggen erwies sich als die spielstärkere Mannschaft. In der 55. Minute hielt Patrick Ohnemus seinen SC im Spiel, als er einen Kopfball von Frederik Wettlin aus dem Eck fischte. Drei Minuten später scheiterte Axel Imgraben am Pfosten, Glück für die Gastgeber.