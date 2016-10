Ortenau Hofstetten bleibt oben

Die Gastgeber kamen wie ausgewechselt aus der Kabine. Jetzt wurde um jeden Ball gekämpft, was schon nach zwei Minuten Gefahr für das Hofstetter Tor bedeutete. Schwendemann vergab den Ausgleich. Kurz darauf köpfte Florian Karl knapp neben das Tor. Die Elf von Christoph Oswald marschierte weiter und kam in der 57. Minute zum Ausgleich. Lukas Störr staubte aus kurzer Distanz ab. Nur eine Minute später rettete Daniel Lupfer gegen Karl und hielt seinen Sportclub so im Spiel. Hofstetten fand aber langsam wieder in die Begegnung und so prüfte Marco Neumaier FSV-Keeper Werner (63.), der aus spitzem Winkel genau richtig reagierte. In der 75. Minute führte ein Klasse-Spielzug des Sportclub Hofstetten zur erneuten Führung, Manuel Buchholz schloss den Angriff erfolgreich in der linken Ecke ab – 1:2. Doch die Freude der Kinzigtäler dauerte nur fünf Minuten, da wurde Florian Karl im Hofstetter Strafraum sträflich alleine gelassen, sodass er ungehindert einköpfen konnte – 2:2. Das Tor wäre zu verhindern gewesen, doch niemand fühlte sich für den Altdorfer Torjäger verantwortlich. So blieb es bis zum Schlusspfiff beim 2:2. Altdorf freute sich über den Punktgewinn, doch der Tabellenführer aus Hofstetten braucht dem "verlorenen Dreier" aber nicht nachtrauern, denn die Gastgeber waren ein starker Gegner. FSV Altdorf: Werner, Winterhalder (83. Mösch), Oswald, Kremer (78. Zimny), Pietrock, Karl, Rheinberger, Schacht, Ziegler, Schwendemann, Knörr. SC Hofstetten: Lupfer, Singler, Bauer, Neumaier, Krämer M., Krämer J., Schilli, Obert, Buchholz, Schätzle (75. Weinzierle), Ketterer (70. Uhl). Tore: 0:1 Krämer J. (27.), 1:1 Knörr (57.), 1:2 Buchholz (75.). 2:2 Karl (80.). Zuschauer: 200. Schiedsrichter: Christian Schnurr (Hügelsheim).