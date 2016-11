Ortenau Hofstetten auf Erfolgskurs

Wieder einmal legten die "Leichtgewichte" beim KSV den Grundstein für den späteren Gesamtsieg. Nico Megerle war noch nicht einmal richtig auf Betriebstemperatur, da hatte er gegen Manuel Schmalz (RSV) bereits 15:0 Punkte gesammelt. Dominic Volk kämpfte dagegen bis 130 kg gegen Josef Meßner (RSV) vergebens gegen den "Vierer" an, denn nach fünf Kampfminuten stand das 16:0 von Meßner fest. Michael Dold packte einmal richtig zu und schon lag RSV-Ringer Felix Jenter auf den Schultern. Zwischen Markus J. Neumaier und Martin Himmelsbach (RSV) entwickelte sich fünf Minuten lang so gut wie nichts, ehe Neumaier eine Bodenlage zu einer Rolle mit zwei Punkten nutzte. Als dann Neumaier ein zweites Mal runter musste, kam auch Himmelsbach zu Wertungen und siegte mit 4:2 Punkten. Bei Luca Lauble glaubte der KSV-Anhang nach 9:2 Führung bereits an einen Dreier, ehe der Schuttertaler aufdrehte und noch auf 9:6 verkürzte. Damit nahmen die Gastgeber einen beruhigenden 10:5 Vorsprung in die Halbzeitpause mit. Für eine gewisse Vorentscheidung sorgte Florian Wölfle, der Raphael Fehrenbacher klar in Führung liegend auf die Schultern legte. Auch Marius Allgaier steuerte auf einen "Dreier" zu, den aber Pascal Fehrenbacher (RSV) im Schlussspurt zu verhindern wusste und Allgaier nur 7:3 gewinnen ließ. Patrick Neumaier hatte in Tomi Hinoveanu einen der Top-Ringer der Gäste zum Gegner, dem er sich mit 1:9 Punkten geschlagen geben musste. Weil Neumaier mit dem Schlusspfiff noch einen Zweier abgab, kamen die Gäste zu noch drei Mannschaftspunkten. Was ihnen jedoch nicht wirklich weiterhalf, denn Jan Allgaier setzte sich im Anschluss mit 5:1 gegen Marco Bräunig durch. Im Schlusskampf gab es noch einmal ein Erfolgserlebnis für die bereits geschlagenen Gäste aus dem Schuttertal. Allerdings nur, weil Markus Neumaier gegen Dominik Fehrenbacher (RSV) einen Moment nicht im Bilde war und bei eigener 9:0 Führung auf die "Bretter" musste. Dies bedeutete lediglich ein Schönheitsfehler einer starken Mannschaftsleistung.

Im Vorkampf besiegte der KSV Hofstetten II den SA Gries mit 22:14. Für Hofstetten punkteten Elias Allgaier, Dominik Wölfle, Michael Volk, Fabian Hofer, Thomas Summ (je vier) und Claudio Wernet (zwei).

Den kompletten Triumpf des Kampfabends, mit drei Siegen, ermöglichte der KSV Hofstetten III, der den RSV Schuttertal II mit 14:12 bezwang. Für Hofstetten siegten David Lupfer (kampflos), Adrian Joos, Matthias Schmid (je vier Punkte) und Markus Soosten (zwei). Die Ergebnisse, Hofstetten zuerst genannt: 57 kg GR: Nico Megerle – Manuel Schmalz 4:0 TÜS 15:0; 130 kg F: Dominic Volk – Josef Meßner 0:4 TÜN 0:16; 61 kg F: Michael Dold – Felix Jenter 4:0 SS 2:0; 98 kg GR: Markus J. Neumaier – Martin Himmelsbach 0:1 PN 2:4; 66 kg GR: Luca Lauble – Johannes Hummel 2:0 PS 9:6; 86 kg F: Florian Wölfle – Raphael Fehrenbacher 4:0 SS 12:3; 66 kg F: Marius Allgaier – Pascal Fehrenbacher 2:0 PS 7:4; 86 kg GR: Patrick Neumaier – Tomi Hinoveanu 0:3 PN 1:9; 75 kg GR: Jan Allgaier – Marco Bräunig 2:0 PS 5:1; 75 kg F: Markus Neumaier – Dominik Fehrenbacher 0:4 SN 9:2.