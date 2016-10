Ortenau Hofstetten agiert wie gelähmt

Doch die 1:2-Niederlage hat sich die Elf von Martin Leukel selbst zuzuschreiben, die nach dem Eigentor zum 1:0 für die Gastgeber in der 22. Minute nicht mehr ins Spiel fand und im Anschluss wie gelähmt agierte.

Die ersten 20 Minuten gehörten dem Sportclub, der Ball und Gegner laufen ließ. Freistett war nach den letzten Misserfolgen verunsichert und kam nur einmal durch einen Eckball vor das Tor von Daniel Lupfer. Die vielleicht spielentscheidende Szene dann in der 22. Minute: Mathias Schilli musste in der eigenen Hälfte klären und schoss aus gut 35 Metern scharf zu seinem Torwart. Doch das Leder sprang vor dem Hofstetter Keeper so unglücklich auf und plötzlich war der Ball drin. Gleich im Anschluss die gleiche Szene vor dem Freistetter Tor. Auch hier versprang FVF-Kepper Sebastian Schuck das Leder, doch ohne Schaden für die Gastgeber.

Die Elf von Steve Schroeter wurde jetzt mutiger und hätte in der 26. Minute auf 2:0 erhöhen können. Sergej Barzewitsch verfehlte das Hofstetter Tor nur knapp. Es war die allererste Möglichkeit des Aufsteigers. Noch in der gleichen Minute war Jonas Krämer Nutznießer eines Missverständnisses in der Freistetter Abwehr und lief alleine auf FVF-Kepper Sebastian Schuck. Sein Schuss prallte jedoch an den Pfosten und auch beim Nachschuss durch Mathias Weinzierle fand das Leder nicht den Weg ins Tor. Das 1:1 wäre zu diesem Zeitpunkt hochverdient gewesen. Noch vor der Pause hatte dann der Aufsteiger noch zwei gute Möglichkeiten. Erst verfehlte Andreas Huber per Seitfallzieher (33.) nur knapp und dann war es Kevin Sackmann (38.), der das Visier zu hoch eingestellt hatte.