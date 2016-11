Ortenau Hoffen auf eine Wiederholung

(rfr). Am Ende gab es bei der Zielankunft der 19 Teilnehmer im Rallyezentrum in der Langen­rothalle in Ichenheim nur zufriedene Gesichter.

Nach dem Start des ersten Fahrzeugs um 13.01 Uhr reihte sich das Teilnehmerfeld vor der Wertungsprüfung auf. Diese galt es dreimal zu absolvieren. Es war eine selektive Prüfung mit schnellen Passagen und engen Kurven, die den Fahrern alles abverlangte. Aufgrund der Witterungsverhältnisse war die Strecke zum Teil rutschig und daher sehr anspruchsvoll.

Viele Zuschauer säumten die Strecke an den eigens dafür angelegten Punkten und mehr als 80 Helfer sorgten dafür, dass die Veranstaltung reibungslos über die Bühne ging. Einen harten Kampf gab es dann zwischen dem Team Bliss/Jolck aus Kippenheim und dem Team Breiler/Rost vom Bodensee (beide Mitsubishi), den am Ende Oliver Bliss für sich entscheiden konnte. Aus Fahrerkreisen, teilte der Veranstalter in einer Pressemitteilung mit, "hörte man nur Begeisterung für die Veranstaltung und die anspruchsvolle Wertungsprüfung in Altenheim." Bei der Siegerehrung bedankte sich der Vorsitzende des MRSV Ichenheim, Roland Reichenbach, bei allen Helfern sowie den Behörden und Teilnehmern. Er nahm zusammen mit Rallyeleiter Rolf Feger sowie den beiden Ortsvorstehern Jochen Strosack und Gerhard Moser die Siegerehrung vor und wünschte sich ein Wiedersehen im nächsten Jahr. Die Platzierungen: 1. Bliss/Jolck (Mitsubishi Evo/7:46); 2. Breiler/Rost (Mitsubishi Evo/7:54); 3. Bannwarth/Michalsky (Mitsubishi Evo/8:35).