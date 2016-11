Ortenau Höchster Saisonsieg der Haslacher Staffel

Die Zweitligareserve des ASV Urloffen ist für ihre Kampfstärke, Technik und für Überraschungen bekannt. Umso überraschender war der Ausgang der Begegnung am Freitagabend in der Athletenhalle des Meerrettichdorfs. Für den KSV Haslach lief an diesem Abend alles optimal. Jeder kämpfte für jeden, keiner gab auch nur einen Wertungspunkt auf, alle waren bestens drauf. Deshalb purzelten nach diesem Kampf auch alle Rekorde der bisherigen vierzehn von achtzehn Kampftagen. Es war der höchste Sieg mit acht von zehn gewonnenen Kämpfen. Davon standen allein sechs 4:0 Ergebnisse mit fünf technischen Überlegenheitssiegen und einem auf Schulter zu Buche. Nach den ersten fünf Begegnungen konnten die Gastgeber nach der Pause nicht mehr punkten.

Begonnen hatte alles gleich mit einem Schultersieg des ältesten Aktiven auf der Matte, des Haslacher Istvan Szrovszki im Leichtgewicht über den unerfahrenen, fünfzehnjährigen Anton Schwarzkopf. Unglücklich rang KSVler Josef Kempf im Schwergewicht gegen Lucian Vilcu. Denn schon kurz nach Kampfbeginn zog er sich eine Knieverletzung zu, die ihn bis zum schlussendlichen 2:0 Punktsieg des Urloffeners beeinträchtigte. Mit Suleiman Hutak vom KSV Haslach und Joshua Knosp aus Urloffen trafen zwei Fünfzehnjährige aufeinander. Hutak hielt bis zur dritten Minute gut mit, bevor ihn Knosp dann schulterte. In großartiger Form befindet sich in dieser Runde der Haslacher Igor Gavrilita. Seinen Gegner Philipp Hildinger hatte er dann in der fünften Minute mit technischer Überlegenheit ausgekontert. Gut aufgelegt begab sich auch Timo Stiffel vom KSV gegen Otto Schwarzkopf auf die Matte. Beide belauerten sich zuerst etwas, bevor Timo Stiffel auspackte und mit seiner ausgezeichneten Technik in der sechsten Minute auch eine technische Überlegenheit erreichte. Mit 12:6 für die Hansjakobstädter ging’s dann in die Pause.

Im zweiten Teil gelang den Gastgebern kein Punkt mehr. Alle Kämpfe endeten mit Erfolgen für die Kinzigtäler. Haslachs Jonathan Eble legte sich mächtig ins Zeug. Sein Gegner Raphael Langenecker musste nach vier Minuten mit einer technischen Niederlage von der Matte. KSVler Vojtech Bendek hatte mit Trainer Michael Schneider einen zähen Brocken vorgesetzt bekommen. Beide rangen auf Augenhöhe und am Schluss entschied beim 5:5 Unentschieden die eine Viererwertung von Benedek zugunsten eines 1:0 Punktsiegs. In guter Form befindet sich auch Felix Stiffel. An seinem 2:0 Punktsieg über den Urloffener Marvin Greber gibt es nichts zu mäkeln. Den Schlusspunkt setzte Haslachs absoluter Siegringer Mihai Ozarenschi gegen Johannes Fischer. Mit technischen Kabinettstückchen, die selbst bei den Anhängern des Gastgebers für ein Raunen sorgten, hatte er dem erst fünfzehnjährigen Jugendlichen sicherlich eine Lehrstunde in Sachen Grifftechnik erteilt.