Ortenau Höchste Niederlage kassiert

Die einzig nennenswerte SC-Szene vor der Halbzeit hatte Severin Witt, der mit einem Freistoß aus gut 35 Metern Pech hatte, dass der Ball, von Dennis Klose im FC-Tor unterlaufen, knapp das Gehäuse verfehlte. Ansonsten konnte sich der SC, dessen Verletztenliste sich unter der Woche auf zwölf Spieler erhöht hatte, in Durchgang eins keine Chancen erspielen. Einbahnstraßenfußball auf dem Kunstrasen im Talwiesen-Stadion. Folgerichte fielen noch vor der Pause weitere Treffer für Rielasingen. Das 3:0 durch Sebastian Stark in der 31. Minute, der nach schönen Zuspiel von Alen Lekavski keine Mühe hatte, alleine vor Torwart Obert einzuschieben, sowie in der 40. Minute wieder durch den Torjäger Lekavski selbst zum 4:0-Pausenstand, wiederum durch Vorarbeit durch den agilen Christoph Matt über die rechte Seite.

Direkt nach dem Seitenwechsel folgten zwei schnelle Tore der Rielasinger. In der 47. Minute markierte Alen Lekavski nach einem Abstimmungsfehler in der SC Abwehr seinen vierten Treffer an diesem Tag, und nur drei Minute später senkte sich eine als Flanke gedachte Hereingabe von Moritz Strauß zum 6:0 in die Maschen.

Im Anschluss wechselten beide Teams kräftig durch, wobei SC-Trainer Martin Leukel noch drei A-Junioren-Spieler brachte. Ein Pfostentreffer durch einen Freistoß von Christian Heller brachte in der 87. Minute nochmals etwas Aufregung im Strafraum des SC. Der SC selbst erspielte sich in den Schlussminuten noch zwei Chancen, aber weder Leon Brosamer noch Nils Kaspar konnten Dennis Klose im FC-Tor überwinden. So blieb es beim auch in der Höhe verdienten Heimsieg der Gastgeber gegen ein SC-Team, welches sich nie aufgab und sich im Rahmen seiner Möglichkeiten an diesem Tag so teuer wie möglich verkaufte.

1. FC Rielasingen-Arlen: Klose, Kling (60. Dietrich), Greuter, Almeida, Winterhalter, Strauß, S. Stark (69. Heller), Lekavski (81. Müller), Berger, Matt, Wellhäuser (54. F. Stark).

SC Hofstetten: Obert, Singler, Neumaier, Bauer, Schulz (81., Jehle), Schilli, Witt (60. Busse), Hertlein, Kaspar (85. Lehmann), Kinast, Wallner (46. Brosamer).

Tore: 1:0 Lekavski (6., Handelfmeter), 2:0 Lekavski (27.), 3:0 Stark (31.), 4:0 Lekavski (40.), 5:0 Lekavski (47.), 6:0 Strauß (51.).

Schiedsrichter: Marcel Lalka (Schönaich).

Zuschauer: 150.