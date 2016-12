Ortenau Hoch hinaus

Die Wettbewerbe, an denen der Sportkletterer teilnimmt, finden rund um den Globus statt. Bei jedem Weltcup gibt es Punkte, pro Saison ist ein Streichergebnis möglich. 64 Profis stellten sich den Herausforderungen, der Qualifikation schließen sich an einem Wochenende Halbfinale (26 Teilnehmer) und Finale (acht Sportler) an.

Beim Lead-Klettern, das Halenke betreibt, geht es darum, anspruchsvolle Routen von etwa 15 bis 20 Metern Höhe unter Beachtung eines Zeitlimits zu erklimmen. Dabei wird die maximal erreichte Höhe bewertet. Die einzelnen Griffe werden vom ersten bis zum letzten der Reihenfolge nach durchnummeriert. Die Athleten dürfen zu Beginn während der Beobachtungszeit die jeweilige Route gemeinsam von unten einsehen, um sich die Kletterzüge zu überlegen und einzuprägen. Anschließend müssen sie in einem separaten Raum oder Bereich (Isolationszone) auf ihren Einsatz warten, damit die Chancengleichheit gewahrt bleibt und die Reihenfolge der kletternden Athleten keinen Einfluss auf das Resultat hat.

Es kommt also alles andere als nur auf Kraft an – der Kopf, die mentale Stärke, spielen eine enorm wichtige Rolle. "Die Ansprüche sind sehr hoch. Meistens sind die Routen so schwer, dass es kaum möglich ist, bis ganz nach oben zu kommen", erklärt Halenke. Es gilt, sich im Vorfeld 40 bis 45 Züge einzuprägen. Es ist immer lediglich eine Route an der Wand vorhanden. Doch innerhalb dieser gibt es in gewissen Sequenzen zum Teil verschiedene Möglichkeiten, um in der Linie weiter nach oben zu kommen. Die einzelnen Wettkampfrouten werden in jeder neuen Runde umgeschraubt. Dadurch müssen sich die Kletterer immer wieder auf neue Situationen einstellen. Halenke mag die Mischung aus psychischer Belastbarkeit und die Aufgabe, "sich geistig weiterzuentwickeln".

In der Garage hat die Familie eine Trainingswand eingerichtet, sodass der 21-Jährige eigene Linien kreieren und Bewegungsmuster erlernen kann. Ansonsten ist der Neu-Ortenauer gern in der Natur, geht seiner Leidenschaft, für die er Schule und Beruf hat sausen lassen, an Felsen nach. Das ist in der Ortenau zwar schwieriger, "im Elsass oder dem Jura-Gebirge lässt sich aber durchaus etwas finden", so Halenke.

Für 2017 hat sich der junge Naturliebhaber, der als Zwölfjähriger schon bei den 14- bis 15-Jährigen mitkletterte und früh mit dem Wettkampfsport begonnen hat, viel vorgenommen. Bei der EM und im Gesamt-Weltcup will Halenke "auf jeden Fall aufs Podium klettern." Ein weiterer Traum ist die Teilnahme an Olympia. Sportklettern feiert bei den Sommerspielen 2020 in Tokio seine Premiere.

Die kurze Wettkampfpause, im Januar geht die Vorbereitung los, will der "Individualist und Freigeist", wie sich Sebastian Halenke selbst bezeichnet, auch dazu nutzen, um sich mit Lahr und der Region noch ein wenig vertrauter zu machen. Zur Burgruine Hohengeroldseck haben ihn ausgedehnte Spaziergänge bereits einige Male geführt. Und auch sonst fühlt sich der Kletterprofi, der im September mit seinen Eltern von Giengen (rund 30 Kilometer nordöstlich von Ulm) nach Reichenbach gezogen ist, in seiner neuen Heimat wohl. "Die Region ist mir schon ans Herz gewachsen, die Leute sind sehr aufgeschlossen und ich komme gut zurecht", so Halenke.