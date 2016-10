Ortenau Historischer Tag für Haslach

Es war ein außergewöhnlicher Abend, am Sonntag in der Eichenbachsporthalle. Eine Bundesliga reife Zuschauerkulisse, toller Ringkampfsport auf hohem Niveau mit insgesamt fairen Kämpfen und fairem Zuschauerverhalten auf beiden Seiten. Keinen leichten Stand hatte Kampfrichter Raffaele Tascillo von der RKG Freiburg, jedoch agierte er ruhig und besonnen.

Den beiden Auftaktniederlagen, mit jeweils 4:0 Punkten von Suleiman Hutak gegen Nachwuchsass Nico Megerle, mit dessen technischer Überlegenheit und Elias Merk gegen Michael Dold durch Schulterniederlage, folgten die beiden Dreier von Igor Gavrilita über Markus Johannes Neumaier und Josef Kempf über Dominic Volk im Schwergewicht. Im Kampf vor der Pause holte Jonathan Eble mit beispielhaftem Einsatz gegen Marius Allgaier dessen Punktevorsprung wieder auf, so dass es nach den sechs Minuten mit knappen 8:6 Wertungspunkten für den Haslacher einen Zähler auf das Konto des Gastgebers gab. Zur Halbzeit stand auf der Anzeigentafel ein 8:7 für den Gast aus dem Nachbarort.

Fünfundzwanzig Lebensjahre Unterschied trafen mit dem 41-jährigen Mattenfuchs Vojtech Benedek und dem sechzehnjährigen Patrick Neumaier aufeinander. Der Haslacher musste seine ganze Erfahrung und Grifftechnik einbringen, um den entscheidenden Mannschaftspunkt gegen das Nachwuchstalent gut geschrieben zu bekommen. Beim1:1 entschied lediglich die letzte Wertung für den Haslacher. Mit Timo Stiffel und Luca Lauble standen sich zwei gleichaltrige junge Ringer gegenüber, die in ihrer Zeit in den Jugendmannschaften schon etliche Meisterschaften auf höchster Ebene holten. In einem Kampf, bei dem es um jede Wertung ging, hatte der Hansjakob-städter mit 8:6 das bessere Ende für sich erreicht.