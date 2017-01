Ortenau Hinspiel eine klare Sache

Positiv stimmen die Gutacher Leistungen in den letzten Partien, insbesondere in der zweiten Hälfte des Hinspiels. Während die Begegnung in Halbzeit eins noch ausgeglichen war, drehte die SG in der zweiten Halbzeit auf und legte mit einer furiosen Viertelstunde den Grundstein für den Erfolg. Basis aller Siege war die Abwehrarbeit der SG Gutach/Wolfach. Immer wenn das Zusammenspiel zwischen dem Torhüter und E der Abwehr besonders gut funktionierte, nahmen die Schwarzwälder etwas Zählbares mit. Darauf wird auch in Steißlingen das Hauptaugenmerk liegen. Nur wenn der Einsatz in der Hintermannschaft stimmt, kann sich die Offensive ihre immer wieder auftretenden Ladehemmungen leisten.

Youngster Lukas Glunk wird der Mannschaft nach überstandener Grippe am Sonntag wieder zur Verfügung stehen, wie es um die restlichen Ausfälle aus der Vorwoche steht, wird sich wiederum erst kurz vor der Abreise klären. Mannschaft und Trainer der SG möchten die Gelegenheit beim Schopfe packen, den Aufwärtstrend zu nutzen und sich möglicherweise schon frühzeitig in der Rückrunde aus dem Abstiegskampf zu verabschieden. Natürlich freut sich die SG über jeden Schlachtenbummler, der die Partie vielleicht mit einem Sonntagsausflug in den Süden verbindet.

SG Schramberg – SG Gutach/Wolfach II (Samstag, 18 Uhr). Der Punkt im Kellerduell gegen Willstätt-Auenheim war zu wenig. Der Abstand zum vermeintlich rettenden Ufer bleibt bei fünf Punkten. Will sich das Schlusslicht, das 3:23 Punkte auf dem Konto hat, nicht schon vorzeitig aus dem Kampf um den Klassenerhalt verabschieden, ist ein Überraschungserfolg bei der mit 15:9 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz stehenden SG Schramberg fast schon zwingend notwendig. Allerdings muss es dafür schon sehr gut für das Team von Olaf Hirt und Dominic Brunenberg-Libonati laufen. Mut macht eine ansteigende Formkurve von einigen jungen Akteuren im Rückraum, sowie eine solide Leistung von Kreisläufer Kevin Bossert in den letzten Spielen. Nichtsdestotrotz muss sich die SG in allen Bereichen steigern, um den zweiten Saisonsieg einfahren zu können. Anpfiff ist am Samstag um 18 Uhr auf dem Sulgen.