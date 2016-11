Ortenau HGW verkauft sich lange teuer

Und dennoch zeigten die Hausherren über eine lange Zeit eine starke Leistung. Mit großem Einsatz und viel Disziplin bewegte man sich noch in der 53. Minute beim 19:19 auf Augenhöhe mit dem Favoriten. Ende der ersten Hälfte, über 9:7 und 10:8, sowie anfangs des zweiten Abschnitts, hatte Hofweier sogar die Nase vorn. Doch dann gab es für die Angreifer des HGW keine Lücken mehr und im Kampf ein gegen eins verbrauchte Hofweier die noch verbliebenen Kräfte. Neuhausen konnte in den letzten 15 Minuten physisch noch zulegen und zog folgerichtig entscheidend davon. Die Gastgeber hatten stattdessen alles gegeben und mussten, am Ende auch leicht frustriert, eine viel zu hohe Niederlage hinnehmen. Durch den Erfolg der Kon­stanzer Reserve ist Hofweier zudem auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht.

Bohn: "Wir waren 50 Minuten absolut am Limit, die Jungs haben einen klasse Fight abgeliefert. Am Ende ging aufgrund der nicht vorhandenen Wechselmöglichkeiten wieder die Kraft aus."

Am kommenden Freitag steht das Duell in Willstätt an. HGW Hofweier: Herrmann, Roche; Groh, Stocker 2, Gambert, Einloth 2, Barbon 2/2, Schnak 2, Monschein 3, Schade 2, See 3, Häß 4, Einloth. TSV Neuhausen/Filder: Herrmann, Weckerle, Durst 2, Pabst 3, Eisele 2, Grundler 11/5, Roos 1, Trost 2, Reinhardt 2, Flechsenhar 2, Holder, Schmidt, Arnold 1.