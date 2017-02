Ortenau HGW sucht Form aus der Hinrunde

In Schwäbisch Gmünd werden die heimstarken Hausherren bestimmt auch den überraschenden Punktverlust beim HGW aus der Vorrunde wettmachen wollen.

Nachdem Hofweier zuletzt das Heimspiel gegen Heddesheim regelrecht in den Sand gesetzt hat, ist die Partie beim Tabellenvierten nicht unbedingt geeignet, um Wiedergutmachung zu betreiben. Die Rollen für den morgigen Samstag sind daher klar verteilt, zumal die verunsicherten Hofweierer noch die Form der Vorrunde suchen.

Für den HGW heißt es, primär zu versuchen, den Aktionsradius von Fröhlich einzugrenzen, dabei dessen Nebenleute nicht zu sehr aus den Augen zu verlieren und die sich bietenden Chancen zu nutzen. Eine Aufgabe, auf dem Papier zwar schnell formuliert, aber nur ganz schwer umzusetzen. Allerdings ist die Partie in Schwäbisch Gmünd für die Akteure und HGW-Trainer Michael Bohn auch ein Spiel, in dem es nichts zu verlieren gibt und in dem Hofweier ohne jeglichen Druck antreten kann.