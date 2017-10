Ortenau HGW-Reserve verspielt Tabellenführung

(tom). SG Schramberg – TuS Nonnenweier 25:25 (10:12). Die Moral stimmt weiterhin auf Nonnenweierer Seite. Das war am Samstag im Schwarzwald spürbar, wo der TuS in den Schlussminuten einen Rückstand noch in einen Punktgewinn verwandelte. Bei der von Damir Hasanovic (auch Trainer beim Damen-Südbadenligisten TV Lahr) betreuten SG entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung, in der die Gäste früh Dominik Oberle durch Platzverweis (21.) verloren. Das beeindruckte den TuS allerdings nicht negativ. In der Schlussphase des ersten Abschnitts setzten sich die Ortenauer sogar ab, konnten mit einem guten Gefühl in die Kabine gehen. Nonnenweier blieb zunächst tonangebend, konnte seine Führung bewahren, auch wenn die SG nun aktiver wurde als noch in den ersten 30 Minuten. Der Zustand blieb so, ehe den Gastgebern beim 19:19 (48.) wieder der Ausglkeich gelang. Nun entwickelte sich eine intensive Abwehrkonfrontation, wobei Schramberg aufgrund einer Serie zum 24:22 (56.) die Oberhand zu behalten schien. TuS-Coach Thomas Welle nahm eine Auszeit, in Unterzahl kamen die Gäste zum 25:24 (58.) durch Mika Schätzle heran. Während die SG etwas unsortiert agierte, fand Vincenzo Blancoy mit seinem einzigen Treffer des Tages die Lücke und glich noch zum 25:25-Endstand (59.) aus. TuS Nonnenweier: Haag, Nippes; Oberle 3, Blancoy 1, Hatt 2, Frenk 5/1, Häß, Schätzle 4, Ostermann 3, Dietsche 4/1, Stahl 2, Schaller 1. (tom). HTV Meißenheim II – TuS Altenheim II 29:24 (12:12). Das Lokalderby der Ried-Reserveteams gestaltete sich in der HTV-Areana zunächst ausgeglichen. Die Gäste zeigten die größere Aktivität, führten in der Anfangsphase und gegen Ende der ersten 30 Minuten mit bis zu drei Treffern. Doch der Aufsteiger blieb ruhig, suchte, gelenkt durch Nico Vollmer, immer wieder seine Abschlusschancen. So stellten Jonas Mattes und Patrick Velz rechtzeitig wieder den Ausgleich zur Pause her. Nach einigem Hin und Her setzte sich Meißenheim II zu Beginn des zweiten Abschnitts dann aber doch allmählich ab. Beim 18:15 (40.) erhöhte wieder Parick Velz auf drei Treffer, ab diesem Zeitpunkt konnte Altenheim II bereits nicht mehr ausreichend folgen. Der HTV verteidigte jetzt mit noch mehr Einsatz, ließ sich auch durch gelegentliche Zeitstrafen nicht aus dem Konzept bringen. Die Gäste versuchten ihr Glück zu kopflos, waren schwach im Abschluss (alleine vier verweorfene Siebenmeter). Beim 27:22 (55.) und der Roten Karte gegen Fabrice Maier (dritte Zeitstrafe) war die Partrie bereits zugunsten des HTV entschieden. Meißenheim II brachte den Heimsieg spuverän über die Bühne und somit ein weiteres Mal verlustpunktfrei. HTV: Blum, D. Velz; Zipf, Biegert, Labusch 4, Vollmer 6/2, Mattes 5, Lederle, Ostermann 7, Schröder 4/1, P. Velz 3, Link, Wilhelm, Hasemann. TuS: Bauer; Schneider 4/1, Heini 6, Gottuck 3, Sester 2, Grothmann 1, Weidtmann 2, Maier 3, Lehmann, Lefevre 3. (tom). SV Schutterzell – HC Hedos Elgersweier II 26:24 (9:13). Hart erkämpft waren die zwei Punkte aus Sicht von Schutterzell. Zwar konnte der Riedverein die erste Viertelstunde mit seinem typischen Spiel diktieren, doch die Gäste kamen umgehend zurück. Nicht nur das, eine Serie von vier Treffern in Serie, sicherte Elgersweier eine vermeintlich sicher anmutende Pausenführung. Die Aufholjagd gestaltete sich aus Sicht der Gastgeber steinig. Doch mit viel Einsatz, gerade in der Abwehrarbeit, konnte Pascal Czauderna beim 19:19 (47.) das gewünschte Zwischenresultat herbeiführen. Von nun an legte der Gastgeber ein beachtenswertes Comeback hin, von dem sich Elgersweier II deutlich beeindrucken ließ. Bis auf 24:20 (56.) zog der SV davon, während der Hedos immerhin nochmals bis zum 25:24 (59.) folgen konnte. Doch Kai Rolf Schrempp sorgte 18 Sekunden vor Schluss mit seinem 26:24 für den umjunelten Endstand beim Riedverein. SV: Schneckenburger, Schäffer; Nuvolin 5, M. Heitzmann, S. Heitzmann 8, Schrempp 2, Hügli, Czauderna 7/3, Kurz 1, Dieter 2, Müller, Ruf 1. Elgersweier II: Lothspeich, Wild; Weißkopf 3/3, Gauglitz 1, Spinner 1, Kreutler, Augustin, Oßwald 1, Biehler 1, Keßler 8, Sepp 4, Schmalz 2, Joram, Broß 3. (ps). HGW Hofweier 2 - SV Zunsweier 27:29 (11:12). Nur der Auftakt entsprach den Vorstellungen von HGW-Trainer Tobias Ruf. 4:0 in der sechsten Minute, alles schien nach Wunsch zu laufen. Doch Wünsche erfüllen sich eben nicht immer. Der Tabellenführer lies nach, der Gast zeigte sich unbeeindruckt und war beim 7:8 in der 20. Minute erstmals in Führung. Aus den Kabinen waren die Nachbarn mit frischem Schwung gekommen. Daraus resultierend die erste Vier-Tore-Führung zum 12:16. In der 52. Minute erstmals wieder der Ausgleich. Beim 22:22 bestand die Möglichkeit, die Partie zu drehen. Zumal Zunsweiers Sebastian Schmelz nach der dritten Zeitstrafe passen musste. Doch die Überzahl konnte nicht genutzt werden. Vielmehr musste man wieder die Führung des SV hinnehmen. In der Schlussphase stand die Partie auf des Messers Schneide. Mit seinen Treffern zum 26:27 und 26:28 sowie dem Schlusspunkt zum 27:29 war Rafael Reichert der entscheidende Mann in den letzten Minuten. HGW II: M. Herbert, M. Hilger, R. Zimmermann , J. Eichhorn 1, P. Isenmann 2, S. Schulz 1, M. Deger, L. Groh 2, R. Einloth 2, F. Wildt 7/1, M. Cybulski 12/3, M. Isenmann