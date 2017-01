Ortenau HGW Hofweier stellt Anschluss her

(ps). Nervös, mental blockiert – so in etwa lässt sich der Auftritt der HGW-Aktiven am Samstag beschreiben. War es die dreiwöchige Spielpause oder war es der Druck, gewinnen zu müssen? Jedenfalls gelang den Hofweierern lange Zeit kaum etwas. Von daher war es umso wichtiger, dass sich HGW-Keeper Patrick Herrmann im Verlauf der Partie nicht nur steigerte, sondern mit einer regelrechten Glanzleistung aufwartete. Seine Paraden legten den Grundstein zum Sieg, nach und nach verbesserte sich auch die Defensive.

Bis zum 3:6 in der zehnten Minute und beim 6:9 (21.) sah es zunächst nicht gut aus für die Hausherren. Die starke Abwehrarbeit der SG Lauterstein, ob mit defensiver 6:0- oder offensiver 4:2-Variante, brachte die Angriffe der Hausherren immer wieder ins Stocken. Die Folge waren technische Fehler. In der Schlussphase der ersten Hälfte schien es so, als könne Hofweier die Partie in den Griff bekommen. Beim Pausenstand war Hoffnung angesagt.

Allerdings startete der HGW schwach in die zweite Hälfte. Beim 12:16 (39.) waren die Erfolgsaussichten erneut auf ein Minimum gesunken. Doch plötzlich ging ein Ruck durch das Team. Die Defensive – mit Boris Schnak und Lucas Schade als Bollwerk in der Mitte – blockte mehrere Versuche des Gäste-Rückraums. Nach einem 6:0-Lauf bejubelten die HGW-Fans unter den knapp 500 Besuchern die erstmalige Führung der Ortenauer. Vor allem Stefan See gelang es, sich gegen die ruppiger arbeitenden Abwehrrecken der Gäste durchzusetzen.