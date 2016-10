Ortenau HGW Hofweier steht vor schweren Wochen

Die Aufgabe in Konstanz wird für die Ortenauer schwer. Die HSG schwimmt in der Schänzlehalle auf einer Erfolgswelle, von der am vergangenen Wochenende auch Spitzenreiter Kornwestheim regelrecht weggespült wurde. Alles läuft bei der Konstanzer Reserve über die Achse Matthias Wolf, Benjamin Schweda und den Kreis. Ob dabei Manuel Both oder der Ex- Schutterwälder Marius Oßwald agieren ist egal – beide sind mit fairen Mitteln kaum zu halten. Allerdings: Personell müssen die Trainer Gabor Soos und Rüdiger Both verletzungsbedingt seit Wochen auf Stammspieler verzichten.

Für den HGW gilt es, die beste Leistung abzurufen, möglichst den Durchhänger im zweiten Spielabschnitt zu vermeiden und in der Defensive wieder zu schon gezeigter Kompaktheit zurückzufinden. Wie es aussieht, sind alle Spieler einsatzfähig, auch Luca Barbon, sodass Trainer Michael Bohn mit mehr Alternativen im Rückraum aufwarten kann. Die Partie in Konstanz bildet den Auftakt zu einer schweren Woche für den HGW: Am Dienstag kommt der TV Plochingen und am Samstag, 5. November, gibt der aktuelle Spitzenreiter Kornwestheim seine Visitenkarte in der Hohberghalle ab.