Ortenau HGW Hofweier kann ohne Druck aufspielen

Hofweiers Trainer Michael Bohn verbindet mit dem sonntäglichen Gastgeber eine körperlich äußerst robuste Mannschaft, die über starke Rückraumakteure verfügt. Es sind vor allem drei Namen, die Woche für Woche als Torschützen im Fokus stehen: Maximilian Vollmer, Benjamin Boudgoust und Yannik Beer. 20 der 31 Treffer beim Sieg in Konstanz erzielte dieses Trio. Vor allem Beer scheint nur ganz schwer zu stoppen, da er sowohl aus der Distanz als auch über den individuellen Durchbruch den Erfolg sucht. Mit den vergangenen Punktgewinnen konnte die SG zu Hofweier aufschließen und steht im Heimspiel natürlich unter Druck, gegen einen direkten Konkurrenten gewinnen zu müssen.

Von der Situation, auswärts unbedingt punkten zu müssen, hat sich die Mannschaft von Bohn durch die Erfolge in Konstanz und vor heimischer Kulisse gegen den TV Plochingen erst einmal befreit. Insofern kann der HGW am Sonntag in der Rolle des Underdogs antreten und abwarten, wie sich der Gegner präsentiert. Der Aufsteiger aus der Ortenau hat nichts zu verlieren, schließlich müssen auch die Ausfälle von Timo Spraul und Nebosja Nikolic verkraftet werden. Um diese Lücken einigermaßen zu schließen, bedarf es einer gewaltigen Kraftanstrengung und Leistungsexplosion aller Akteure. Dass dies möglich ist, wurde gegen Plochingen und in Phasen auch gegen Kornwestheim unterstrichen.