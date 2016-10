Ortenau HGW Hofweier hat nichts zu verlieren

(ps). Oberliga Baden-Württemberg: HGW Hofweier – TSB Schwäbisch Gmünd (Samstag, 19.30 Uhr). Für Freude und Zufriedenheit über die ersten Punkte in der Oberliga bleibt aufseiten des HGW Hofweier kaum Zeit. Schon am Samstag wartet in der Hohberghalle erneut ein richtiger Brocken auf die Grün-Weißen.