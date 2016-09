Ortenau HGW geht am Ende die Kraft aus

Den schnellen Gegentoren versuchte der HGW mit ebenso schnellen Abschlüssen zu begegnen. Das spielte Deizisau in die Hände, dessen körperliche Überlegenheit in dieser Phase voll zum Ausdruck kam. Ganze drei Treffer für den HGW bis zur 48. Minute, deren zehn für die Gäste, 14:18 der Spielstand. Doch jetzt zeigte sich, dass auch die Kräfte der Schwaben nicht unendlich waren. In der Schlussphase war die Partie plötzlich wieder offen. Zwei Treffer Roman Einloth, zwei Treffer Luca Barbon und ein Gegenstoß David Monschein, über 18:19, 19:20, 20:21 hatte Hofweier in der 58. Minute beim 21:22 die Hand wieder am Punktgewinn. Doch wie schon zuvor, wussten die Gäste auch jetzt eine Antwort, während zwei Würfe von Timo Spraul in dieser Phase ihr Ende am Aluminium fanden. Die Heimniederlage zum Auftakt in der BWOL war besiegelt.

Beim Aufsteiger überwog nach dem Schlusspfiff die Enttäuschung. Bleibt zu hoffen, dass sich die Verletzung von Nebosja Nikolic kurz vor Schluss nicht als schwerwiegend herausstellt. HGW: Herrmann, Nikolic 2, Neff, Stocker, Groh, Gambert, Einloth 2, Spraul 6 Barbon 2, Schnak 1, Monschein 1, Schade 1, Einloth 1, Häß 5/5.