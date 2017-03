Ortenau HGW: Bohn atmet auf

Trainer Stefan Klaus sah die Basis für den jüngsten Sieg am Bodensee in der starken Abwehr und im Sahnetag von Torhüter Mathias Nagel. Unerwähnt blieb aber, dass sein Ausnahmeakteur Jochen Nägele mit zwölf Toren die Gastgeber fast schon allein bezwang. Gegen Hofweier gelang Nägele damals im Hinspiel nur ein Treffer aus dem Spiel heraus. In eigener Halle präsentieren sich die Lautersteiner in dieser Saison recht unterschiedlich. Aber die lautstarke Unterstützung und eine kompromisslose Abwehrarbeit machen den Gastmannschaften das Leben in der Regel schwer.

Die Gäste entschieden zuletzt beim Spitzenreiter den zweiten Spielabschnitt für sich. Daran gilt es sich zu erinnern. Allerdings hatte Kornwestheim eine glänzende erste Hälfte hingelegt und musste danach nicht mehr alles geben. Erinnern sollten sich die HGW-Akteure daran, dass der letzte Sieg aus der Partie gegen Lauterstein resultiert. Ein klein wenig aufatmen konnte Trainer Michael Bohn im Laufe der Woche: Stefan See wird auflaufen können. Ob allerdings Lukas Schade spielen kann, entscheidet sich wohl erst kurz vor der Begegnung.