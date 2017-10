Ortenau Herzog behält die Nerven

Michael Herzog behielt drei Sekunden vor dem Ende vom Siebenmeterpunkt die Nerven, verlud Philipp Grangé im TuS-Tor und traf zum 23:24-Endstand. Es war für den Ex-Schutterwälder der achte erfolgreiche Strafwurf in der Begegnung. Mit sieben Strafzeiten hielt sich der Härtefaktor in Grenzen, beide Mannschaften spielten einen schnellen, druckvollen Ball, wobei es rustikal, aber stets fair blieb.

Den besseren Start erwischten die hellwach wirkenden Gäste, die gegen eine zuweilen unsortiert auftretende TuS-Abwehr zu leichtes Spiel hatten. Boris Schnak markierte vom Kreis das 2:6 (14.), erst jetzt raffte sich Altenheim zunehmend auf, bald darauf stand es 6:6 (22.). Fortan blieb alles in der Reihe, konzentrierte Abwehr- und Torhüterleistungen sowie beidseitig überhastete Abschlüsse prägten das Bild. Die knappe Altenheimer Führung markierte die Steigerung der Truppe von Trainer Timo Heuberger nach schwachem Start.

Und das Heft behielten die Gastgeber zur Begeisterung der Halle auch nach dem Wechsel zunächst die Gastgeber in der Hand. Gerry Sutter erhöhte sehenswert zum 13:10 (37.), doch Hofweier lauerte bereits auf sein Comeback und trat schnell wieder aus dem Schatten heraus. In Überzahl (Altenheims Oliver Gieringer musste zwei Minuten auf die Bank) brachte Michael Herzog die Gäste zum 15:14 (44.) heran, der Auftakt zu dramatischen Schlussminuten. Marco Fels legte am Kreis zum 20:18 (50.) gegen viel Widerstand vor, erneut Michael Herzog erwies sich per Siebenmeter als ruhender Pol des HGW, 20:20 (52.) hieß es daraufhin.