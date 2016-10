Ortenau Herbolzheimer mit Verletzungssorgen

Die Herbolzheimer reisten gehandicapt nach Singen: Erst am Morgen vor dem Wettkampf erfuhren sie, dass der sprungstarke Romain Gafanesch wegen einer Fußverletzung passen musste. Zudem verletzte sich Dirk Kienle bereits am ersten Wettkampf beim Einturnen an der rechten Hand. Die Turner aus dem Hegau konnten hingegen aus dem Vollen schöpfen und hatten mit dem Schweizer Marco Walter und dem Tschechen Martin Konecny zwei starke Ausländer und Punktegaranten.

Am Boden sahen die Zuschauer enge Duelle, es gab ein 4:4-Unentschieden. Am Pauschenpferd fand der TVH gegen die wahrscheinlich stärkste Pauschenpferd-Mannschaft der Liga keine Mittel. Das zweite Gerät ging deutlich mit 14:0 an Singen.

Die Herbolzheimer Turner ließen sich jedoch nicht entmutigen und zeigten an den Ringen eine beherzte Leistung und siegten mit 10:2. Dabei hätte der Sieg noch etwas deutlicher ausfallen können: Aus Sicht der Herbolzheimer Betreuer Ralf Mesel und René Schmiedlin wurde der Schweizer Marco Walter aufseiten der Singener zu hoch bewertet.