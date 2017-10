Ortenau Herbolzheim im Derby unter Druck

(tom). TuS Ringsheim – SG Schenkenzell/Schiltach (Samstag, 20 Uhr). Der Ringsheimer Start ist in die Hose gegangen. 2:8 Punkte sind nicht gerade das, was dem Team von Trainer Volker Klatt vor dem kommenden Heimspiel einen klaren Kopf beschert. Klar, der eine oder andere Akteur hat auch Probleme wie zuletzt Stefan Kaufmann (Magen-Darm-Infekt) und Gabriel Kaufmann (Rückenprobleme). Zumindest Ersterer sollte wieder zurückkehren am Samstag. Doch insbesondere der Abschluss ärgert den TuS-Coch derzeit. "In Freiburg waren wir zu fahrlässig, zu überhastet im Gegensatz zu einem viel effizienteren Gegner", hadert Klatt. Aus dem Schwarzwald reist eine SG (6:2 Punkte) an, die zuletzt Ehingen niederhielt und optimistisch ist, auch die Kahlenberghalle stürmen zu können. "Das Potenzial der Mannschaft ist noch nicht ausgeschöpft", heißt es von Gästeseite voller Optimismus, was man durchaus als freundlich formulierte, sportliche Kampfansage interpretieren darf. (tom). TV Herbolzheim – TuS Oberhausen (Sonntag, 16.30 Uhr). Vor dem Lokalderby in der Breisgauhalle liegt das psychologische Moment klar aufseiten der Gäste. Eine immer weiter steigende Drucksituation für Herbolzheim (1:7 Punkte), das auch in Steißlingen enttäuschte. Es bliebt dabei: Der TVH ist ohne eine intakte Offensivreihe und eine zu lückenhafte Abwehr nicht auf der Ebene, wo er sein sollte. Zu den Langzeitausfällen gesellt sich die Frage, ob Niklas Pommeranz, eben erst wieder genesen, nach seiner Handgelenksverletzung am Sonntag überhaupt spielen kann. "Die Mannschaft wird sich zusammenraufen müssen", appelliert Sprecher Otmar Haag, aber ob das reichen wird? Oberhausen (6:2 Punkte) setzte sich jüngst sicher gegen Pfullendorf durch, geht auch in der Nachbarschaft hoffnungsfroh auf Punktejagd. Gerade die Rückraumachse (Spielmacher Clement Martinez, Arnaud Freppel und Dominik Köbele) präsentiert sich aktuell hungrig, will nachlegen. Trainer François Berthier erwartet insbesondere mehr Konzentration vom Start weg, um zwei konstant gute Hälften seines Kaders zu sehen. (red/eck). TV Pfullendorf - SG Hornberg/Lauterbach/Triberg (Samstag, 20 Uhr). Nach der vermeidbaren Heimniederlage gegen die HSG Dreiland, welche die HLT mit 3:5 Punkten auf dem elften Tabellenplatz verweilen lässt, gilt es den Blick nach vorne zu richten. Der Hausherr rangiert nach drei Siegen und zwei Niederlagen derzeit auf dem fünften Platz. Allerdings zeigen sich die Mannen um Coach Arno Uttenweiler in eigener Halle noch mit blütenweiser Weste. In der Vorsaison schloss der TVP die Runde auf dem vierten Rang ab. Daraus resultiert auch die Zielsetzung für diese Saison, denn der TV Pfullendorf will zum Saisonende unter den Top 5 Teams der Landesliga stehen.

Damit für die HLT etwas Zählbares herausspringen kann, muss über die komplette Spielzeit effektiver agiert werden. Den Grundstein soll demzufolge die SG-Defensive bilden. Besonderes Augenmerk gilt weiterhin der Torausbeute, die im vergangenen Heimspiel bereits gesteigert werden konnte. Dass es an der tollen Mannschaftsmoral nicht mangelt, haben die Endphase in Herbolzheim und die Zwischenspurts gegen Dreiland gezeigt.