Ortenau Heranführung an Springsport

(us). Trotz winterlichem Wetter herrschten beste Bedingungen auf dem Gestüt Homberger in Legelshurst. Frieder und Tom Homberger hatten alles bestens vorbereitet. Als Richter fungierten Jochen Teufel (Altenheim) und Martial Schelcher (Elsass).

Tagesbeste war die fünfjährige Stute Maren von Monsum, Muttervater Jalisco B, ausgestellt von Frieder Homberger (Achern). Mit 8,3 gewann sie die Abteilung und erhielt die Tageshöchstnote. Beim Freispringen überwindet das Pferd ohne Reiter eine Sprungreihe mit vorgegebenen Abmessungen. Dies ist gerade für junge Pferde eine gute Heranführung an den Springsport. Des Weiteren, heißt es in einer Mitteilung des Pferdezuchtvereins Ortenau-Mittelbaden, "kann die grundsätzliche Eignung als Springpferd bewertet werden." Hierzu zählen die Springmanier und Springtechnik, die allgemeine Übersicht in der Sprungreihe sowie das Galopp- und Springvermögen des Pferdes. 27 Pferde waren für den Wettbewerb angemeldet, 22 gingen an den Start.

Die Abteilung der dreijährigen Pferde gewann die Stute Elimate du Dogy, im Besitz von Solene Schuster (Phalsbourg/Elsass). Der zweite Platz ging an Tom Homberger (Willstätt) mit Carlson H. Yves Debes aus Batzendorf/Elsass freute sich über den dritten Platz mit der Stute Etoile du Clocher.