Ortenau Heitzmann erzielt Ausgleich

(be). Dem Team aus Schutterzell merkte man bereits beim Warmlaufen an, dass es gewillt war, seine Negativserie aus den vergangenen Begnungen zu beenden. Genauso konzentriert begannen die Gäste auch die Partie in einer vollen Offohalle. Gestützt auf einen starken Roman Schäffer im Tor legte der SV los wie die Feuerwehr und führte bis zur 12. Minute mit 2:6. Und was war mit dem Gastgeber los? Zu pomadig und unkonzen-triert fanden die Jungs von Axel Schmidt ganz schlecht ins Spiel. Ungewohnte Abschlussschwächen und ungenügendes Deckungsverhalten spielten den Gästen in die Karten. Erst ab der 23. Minute, beim Stand von 7:11, ging ein Ruck durch das Heimteam, das den Rückstand bis zur Pause verkürzen konnte.

Die Halbzeitansprache von Axel Schmidt muss etwas lauter ausgefallen sein. Mit einer ganz anderen Körpersprache kam seine Mannschaft aus der Kabine. Mit einem 7:0-Lauf in elf Minuten zeigte Schuttern, dass es doch geht, drehte das Spiel und führte mit 19:15. Besonders der dynamische Samet Gündogdu drückte in dieser Phase der Begegnung seinen Stempel auf. Doch statt diesen Schwung zu halten, fiel Schuttern teilweise wieder in das Muster der ersten Hälfte zurück. Unkonzentrierte Abschlüsse weit neben oder über das Tor brachten Schutterzell wieder ins Spiel.

So fingen sich die Gäste wieder und waren beim 21:20 in der 53. Minute wieder dran. Arne Nienstedt erhöhte zwar noch einmal auf 22:20 (56.), doch das war es dann auch. Gästetopscorer Simon Heitzmann erzielte per Siebenmeter das 22:22 (59:02) und Schuttern hatte noch einmal die Gelegenheit, das Spiel zu entscheiden. Doch der finale Schuss blieb im Abwehrblock der Gäste hängen, die das Remis wie einen Sieg feierten.