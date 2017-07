Ortenau Heinz Schwab ist neuer Bezirksvorsitzender

Die Neuwahlen des Bezirks-Fußball-Ausschusses (BFA) verliefen schnell und unkompliziert. Heinz Schwab, der bisherige Stellvertreter, tritt die Nachfolge Manfred Müllers an, der sich nach elf Jahren nicht mehr zur Wiederwahl stellte (wir werden noch ausführlicher berichten). Müller wurde zum Bezirks-Ehrenvorsitzenden ernannt.

Zur Saisonstatistik: 125 Vereine, wovon 119 am Spielbetrieb teilnahmen, gehörten dem Bezirk Offenburg in der abgelaufenen Saison 2016/17 an. Im Seniorenbereich fanden 5132 Spiele statt, die von 279 Mannschaften absolviert wurden. Wenig charmant fielen die weiteren Zahlen aus: 772 Urteile musste das Sportgericht verhängen – Platz eins unter den sechs SBFV-Bezirken. Die Geldstrafen stiegen an, wobei Karsten Rendler (Vorsitz Sportgericht) nicht zuletzt die Szenen vom vergangenen Winter beim Lahrer Hallenturnier in Erinnerung rief. Rendler sprach dabei von "unrühmlichen Jagdszenen", die entsprechend hart geahndet wurden.

Mit dem Thema setzte sich auch Manfred Müller kritisch auseinander. "Bei der ganzen Aggressivität gegen Schiedsrichter frage ich mich, wo etwa die Ordner sind, die das Hausrecht seitens der Vereine durchsetzen", so Müller.