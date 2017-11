(tom). Hallenhockey, 1. Verbandsliga: TSV Mannheim III – HC Lahr (Samstag, 16 Uhr). Die Lahrer Ausgangslage ist nach der Auftaktniederlage nicht besser geworden. Mit Mannheim steht die erste Auswärtsfahrt auf dem Programm, wobei sich bereits abzeichnet, dass der Kader der Ortenauer dünner ausfallen dürfte als vergangene Woche. Unter anderem werden erfahrene Kräfte fehlen, auch Christopher Rehm (Verdacht auf Fingerbruch) steht nicht zur Verfügung. Dazu ist auch noch offen, welche Lösungswege in der so wichtigen Torhüterfrage eingeschlagen werden sollen. Während der Woche zeichneten sich verschiedene Ansätze ab, allerdings gab es noch keine endgültige Lösung. Inwieweit die Lahrer Chancen beim TSV vor dem schwierigen Hintergrund seriös einzuschätzen sind, erscheint schwierig genug. HC-Spieler Carsten Schultheiß geht von einem in eigener Halle stark besetzten Gegner aus. Lahr nehme eine klare Außenseiterrolle ein, die Aussichten auf Punkte werden als gerimg erachtet. "Wir müssen versuchen, erst einmal tief zu stehen und unsere Chancen über mögliche Konter zu suchen", so Schultheiß vorsichtig. Unter der Woche wurde im Training ein Hauptaugenmerk auf den Bereich Strafecken gelegt, der gegen Gernsbach zum Auftakt ebenso wie manches andere bei Weitem nicht gut genug funktionierte.