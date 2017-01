Ortenau HC Lahr rechnet sich nur wenig Chancen aus

Für die Ortenauer geht es jetzt in erster Linie darum, die ausstehenden Saisonbegegnungen noch mit Motivation und Willen zu absolvieren. "Wir haben ja auch noch ein paar Heimspiele vor uns, was uns auch in die Pflicht setzt, den Zuschauern ein entsprechendes Leistungsspektrum zu bieten", sagt Lahrs Sprecher Carsten Schultheiß.

Auf Punkte wird das aber am morgigen Samstag in eigener Halle kaum hinauslaufen. Der Tabellendritte aus der Landeshauptstadt (neun Punkte) stellt voraussichtlich eine zu hohe Hürde dar. Im Hinspiel setzte sich die HTC-Reserve in einer torreichen Begegnung mit 13:8 durch. "Wenn dieselbe Stuttgarter Mannschaft wie seinerzeit auftritt, dann werden wir nur schwer etwas ernten können", so Schultheiß. Die im Kern junge, durch den einen oder anderen Ex-Nationalspieler verstärkte Truppe aus Württemberg besticht durch technisch hochwertiges Hockey und präsentiert sich obendrein als eingespieltes Kollektiv.

Auf Gastgeberseite wird der aus den vergangenen Partien eingesetzte Kader erneut zur Mehrzahl im Einsatz sein. Eine weitere gute Nachricht war dieser Tage, dass Alexander Harter (nach Mittelhandbruch) wieder erste vorsichtige Trainingseinheiten absolviert hat. Mit einem schnellen Comeback des Defensivallrounders ist aber erst einmal nicht zu rechnen.