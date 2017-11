(tom). Hallenhockey, 1. Verbandsliga: TSV Mannheim III – HC Lahr 3:3 (1:1). Einen Punkt, "mit dem wir nie gerechnet hätten" (HC-Spieler Carsten Schultheiß) brachten die Lahrer Herren vom Gastspiel in Mannheim am Samstagabend mit zurück in die Ortenau. Einerseits gab es am Ergebnis aufgrund einer starken Vorstellung nichts zu mäkeln. Auf der anderen Seite war aus Gästesicht aber sogar noch mehr drin, um die unnötige Niederlage ggen Gernsbach vorige Woche endgültig auszumerzen. Während die Ortenauer lediglich mit einem Auwechselspieler anreisten, verfügten die Hausherren mit 13 Akteuren über eine voll bepackte Bank. Der TSV begann mit viel Druck, ging schnell mit 1:0 in Führung. Doch Lahr nahm den Kampf an, stand defensiv solide und ließ bis zur Pause nicht mehr viel zu an gegnerischen Gelegenheiten. Was absolut nicht passte im Lahrer Spiel war der Abschluss. Klarste Gelegenheiten wurden fatalerweise ausgelassen, diese Problematik bildete die Fortsetzung der Gernsbach-Partie. Glücklicherweise konnte Schultheiß noch vor der Pausensirene den Ausgleich erzielen, was dem Gesamtresultat schon ein Stück weit mehr entsprach. Zu Beginn des zweiten Abschnitts waren die Lahrer Akteure kurzzeitig nicht präsent, was Mannheim die Möglichkeit bot, erneut in Führung zu gehen. Lahr hielt mit Macht und Einsatz dagegen, baute in der Defensive eine Wand auf, die dem TSV zunehmend Probleme bereitete. Auch Fabian Hildebrand im Gästetor bot eine überzeugende Leistung. Christopher Rehm konnte Mitte des zweiten Abschnitts den 2:2-Ausgleich erzielen, es entwickelte sich nun ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Es entsprach der Dramaturgie, dass zum dritten Mal die Gastgeber wieder vorlegten. Nach einem Lahrer Stockfoul führte die folgende Strafecke zum 3:2. Lahr blieb geduldig, suchte bedacht seine Chance und schloss einen sehenswerten Angriff über drei Stationen erfolgreich durch Nils vom Felde zum 3:3 ab. In den letzten vier bis fünf Minuten vergaben die Gäste größte Chancen per Strafecke und den völlig freistehenden vom Felde, der neben das Tor zielte. Auf der anderen Seite musste die letzte TSV-Strafecke abgewehrt werden. Es blieb beim 3:3, "wir haben mannschaftlich stark gespielt, das beste Spiel seit Langem. Aufgrund der klareren Möglichkeiten hätten wir aber sogar gewinnen müssen", haderte Schultheiß. HC: Fabian Hildebrand; Philipp Bross, Alexander Harter, Christopher Rehm, Christoph Hölzer, Carsten Schultheiß, Nils vom Felde. Tore Lahr: Schultheiß, Rehm, vom Felde.