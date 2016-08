Ortenau Hausacher zeigen die reifere Spielanlage

Auf beiden Seiten boten sich Möglichkeiten zur Führung. Die hatten dann die Gäste in der 34. Minute auf dem Fuß, doch Waslikowski scheiterte mit einem Foulelfmeter an Ottenaus Keeper Glaser. So wuden denn auch torlos die Seiten gewechselt.

Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte folgte die kalte Dusche für die Platzherren, als Raph Schmid die Farben der Kinzigtäler in Führung brachte. Das rief dann aber den Aufstgeiger stärker auf den Plan. Und die Gastgeber konnten sich auch steigern, kamen nach einem schönen Spielzug und Chwaleks Treffer wieder zurück ins Spiel und hielten dies bis zum Ende offen. SV Ottenau: Glaser, Walter, Schmieder (65. Aslan), Chwalek, Mahler, Weiler, Hornung, Mantel, Witte, Murr (75. Baitz) und Ebler. SV Hausach: Kugel, Ö. Balta (23. Schmid), Matt, Süme, Waslikowski (80. Mayer), Hesse, Wille, Esslinger, M. Hengstler, Feißt und Schmid (23. G. Balta). Tore: 0:1 Ralph Schmid (48.), 1:1 Mathias Chwalek (73.). Schiedsrichter: Sascha Matosevic. Zuschauer: 120.