Ortenau Hausacher Vorhaben geht nicht auf – 0:0

Mit dem Anpfiff übernahm der SV Hausach die Initiative und bestimmte die Richtung im Waldstadion, was allerdings nicht zu dem erwünschten Ergebnis führte, ein frühes Tor zu erzielen. Die zunächst sehr defensiv eingestellten Gäste ließen nichts zu, und ein Spiel nach vorne fand eigentlich überhaupt nicht statt. Und so waren die beiden Torhüter in den ersten 25 Minuten fast beschäftigungslos.

Hausach war zwar in Folge die Elf mit den größeren Spielanteilen, doch in Strafraumnähe fehlten die zündenden Ideen, um den Abwehrriegel der Gäste zu knacken. Mit jeweils einer gut heraus gespielten Torchance, Marius Gür auf Hausacher Seite und einem gefährlichen Torschuss von Michael Govaert auf Seite der Gäste, wären dann die ersten 45 Minuten schon beschrieben.

Nach dem Seitenwechsel agierte der SV Freistett offensiver und nun wurde die Hausacher Defensive gefordert. Erstmals nach 54 Minuten: Clemens Herrmann musste im Strafraum mit letztem Einsatz gegen den einschussbereiten Michael Govaert retten. Spielertrainer Meller Aziz setzte sich zwei Minuten später an der Strafraumlinie gegen die Freistetter Abwehrspieler elegant durch, hatte jedoch nicht den Mut, diese Situation selbst abzuschließen und so verpuffte diese Torchance erfolglos. Danach folgte ein zu hoch angesetzter Kopfball von Mikael Süme und wiederum Meller Aziz, der das Leder knapp am Tor vorbei schlenzte. Die beste Torchance des Spieles hatte jedoch der Gast nach 70 Minuten, als Fabian Heinz im Strafraum angespielt wurde und völlig freistehend aus acht Metern nur das Aluminium traf.