Ortenau Hausach zeigt Moral

SV Hausach – VfB Bühl 0:5 (0:3). Über die gesamten 90 Minuten hatte der SV Hausach gegen den Tabellendritten nicht den Hauch einer Chance, dieser Gegner war an diesem Spieltag in allen Belangen haushoch überlegen und siegte auch in dieser Höhe verdient.

Der VFB trat im Waldstadion sehr selbstbewusst auf und hätte schon nach fünf Minuten in Führung gehen können, aber Nico Bohn legte sich nach feinem Zuspiel von Steven Knosp den Ball im Strafraum zu weit vor, sodass Raphael Kugel noch rettend eingreifen konnte. Nach zehn Minuten erstmals Jubel im Gästelager: Nach einem zu kurz abgewehrten Eckball legte sich Michel Muscatello den Ball zurecht und erzielte dann aus knapp 20 Metern unhaltbar und sehenswert den Führungstreffer. In der Folgezeit brachten die Gäste mit ihren schnell vorgetragenen Angriffen und durch frühes Attackieren die Hausacher Defensive immer öfters in Schwierigkeiten. Ein daraus resultierender Patzer von Marius Matt ermöglichte Bohn nach 20 Minuten eine Riesenchance, als er dann allein auf Kugel zulief, der Hausacher Keeper zunächst per Fußabwehr retten konnte, das Leder jedoch bei Steven Knosp landete und dieser aus fünf Metern den Vorsprung ausbaute. Der Gast blieb weiter am Drücker und Nico Bohn hatte die 3:0 Führung auf dem Fuß, als Benjamin Bruckner im Abwehrzentrum den Ball vertändelte und der Gästestürmer allein aufs Hausacher Tor zulief, Raphael Kugel aber per Fußspitze diese Torchance zunichte machen konnte.

Nach dem Seitenwechsel erstickte die Elf von Trainer Alexander Hassenstein die Hausacher Hoffnungen auf einen schnellen Anschlusstreffer binnen drei Minuten frühzeitig. Erneut patzte Benjamin Bruckner im Abwehrzentrum und diesmal war Nico Bohn eiskalt und ließ dem herauslaufenden Hausacher Torwart keine Chance – 0:3. Die Hausacher nun total verunsichert und dies nutzte der Gast gnadenlos aus. Abwehrchef und Kapitän Max Fischer spazierte durch die Hausacher Abwehr, legt im Strafraum den Ball uneigennützig für Steven Knosp auf, der den Ball nur noch ins leere Hausacher Tor schieben muss. Nun schalteten die Gäste einen Gang zurück und Hausach hatte in dieser Spielphase jeweils per Kopfball durch Benjamin Bruckner und Mikail Süme zwei Aktionen, die für Gefahr für den bis zu diesem Zeitpunkt fast arbeitslosen Torhüter Marcel Lang sorgten. Für das Endergebnis sorgte dann der eingewechselte Marc Albrecht, der nach Vorarbeit des, über die gesamte Spielzeit agilen, Maxime Daeffler einen Schritt schneller als sein Gegenspieler war und das Leder über die Torlinie drückte. Positiv aus Hausacher Sicht die Tatsache, dass man trotz der anbahnenden hohen Niederlage Moral zeigte und sich nicht hängen ließ.