Ortenau Hausach ganz schwach

Auch im zweiten Abschnitt kam der Gastgeber besser auf Touren und nach 53 Minuten war mit dem dritten Tor von Leutrim Beqiraj die Partie entschieden. Ein gelungener Angriff über die linke Angriffsseite und ein abschließender eiskalter Abschluss ließ die Gastgeber jubeln. Elchesheim setzte weiter auf Offensive und Raphael Kugel musste all sein Können aufbieten, um weitere Erfolgserlebnisse der Gastgeber zu verhindern. In der Schlussphase noch mal ein kurzes Lebenszeichen des SVH, Timo Waslikowski scheiterte in der 75. Minuten mit seinem Gewaltschuss am Aluminium und Gürkan Baltas Kopfball nach guter Vorarbeit von Marin Mihic war zu harmlos.

RW Elchesheim: Becker, Lais, Boulife, Rilli (ab 38. Schmidt), Streckfuß (ab 78. Napoleone), Djuricin, S. Huber, Zink, Stöck, Beqiraj (ab 56. Javorek, ab 79. Mönsters), F. Huber.

SV Hausach: Kugel, Süme, Waslikowski, Franke, Hesse (ab 57. P. Armbruster), G. Balta, Schmid, Wille (ab 57. Mihic), Esslinger, Hengstler (ab 27. Matt), Feißt.

Tore: 1:0 Beqiraj (26.), 2:0 Beqiraj (44.), 3:0 Beqiraj (53.).

Gelb/Rot: Boulife (77./Elchesheim)

Zuschauer: 100.