Ortenau Hausach beweist Wille

Der 3:2-Sieg war ein Sieg des Willens, denn trotz eines zweimaligen Rückstandes gab sich die Mannschaft des Trainer Duos Bürgelin/Jäckle zu keiner Phase dieses Kampfspieles auf. Dies wurde in der Schlussphase dann belohnt, die Tore von Tobias Esslinger und Kevin Mayer wurden dann auch dementsprechend gefeiert.

Die Partie auf dem sehr unebenen Gelände gestaltete sich von Beginn an als eine kampfbetonte Angelegenheit, in der sich beide Mannschaften nichts schenkten. In den ersten 15 Minuten erspielten sich die Teams jeweils eine Torchance, auf Hausacher Seite legte Fabian Faist per Kopf für Kapitän Matt auf, doch Torhüter Ihle rettete im Nachfassen. Auf der anderen Seite kratzte Nico Wille mit letztem Einsatz dem enteilten Stetter im Strafraum den Ball vom Fuß.

Beide Mannschaften taten sich im Spielaufbau auf dem holprigen Gelände weiter schwer und agierten daher viel mit langen Bällen. Glück für den SVH, als nach einem Eckball der aufgerückte Weimert mit seinem Kopfball nur um Haaresbreite das Tor verfehlte.