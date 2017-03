Ortenau Hausach aus allen Träumen gerissen

Es war ein reines Kampfspiel, das die rund 200 Zuschauer im Durmersheimer Heilwaldstadion zu sehen bekamen. Nach elf Minuten schlug der SV Hausach erstmals zu, nach einem Freistoß von Feißt donnerte Abwehrrecke und Kapitän Tobias Esslinger volley den Ball aus zehn Metern in die Maschen. In der Folgezeit stand der Gastgeber zweimal vor dem Ausgleichstreffer, aber Raphael Kugel verhinderte dies mit guten Paraden. Besser machte es auf der anderen Seite Marius Matt, als er nach 31 Minuten die sehr gute Vorarbeit von Gürkan Balta erfolgreich abschloss und den SVH mit 2:0 in Führung schoss.

Nicht gerade geschickt stellte sich dann Marius Matt bei einem Zweikampf im Hausacher Strafraum an und brachte Weßbecher im Strafraum zu Fall. Der Unparteiische entschied auf Strafstoß nach 51 Spielminuten. Diese Chance ließ sich Marc Zimmermann nicht nehmen und erzielte den Anschlusstreffer. Dann die letzte Aktion der dreiminütigen Nachspielzeit: Der Ball flog nach einem Freistoß in den Hausacher Strafraum, der Glückliche bei diesem Strafraumgetümmel war dann Lukas Dreher, der aus acht Metern den 2:2-Ausgleich schaffte. Referee Sven Pacher ließ nicht mehr anspielen. FC Phönix 06 Durmersheim: Penkert, Dreher, Zimmermann, Schmeisser, Fröhner ab 79. Herr, Höllig, Walter, Wilke, Schwamberger, Weßbecher, Fortenbacher. SV Hausach: Kugel, Mihic M., Matt ab 58. Süme, Bruckner, Hesse, Balta G., Wille ab 75. Mihic D., Esslinger, Hengstler ab 72. Mayer, Giesler, Feißt. Tore: 0:1 Esslinger (11.), 0:2 Matt (31.), 1:2 Zimmermann (53./Foulelfmeter), 2:2 Dreher (93.); Rot: 84. Minute Schwamberger (84./Durmersheim); Zuschauer: 200. Schiedsrichter: Sven Pacher. SC Hofstetten – SC Offenburger 1:0 (1:0). Die Leukel-Elf hätte aber durchaus höher gewinnen können, denn Nico Obert traf mit seinen Freistößen Latte und Pfosten, während die Gäste im gesamten Spiel nur eine einzige Möglichkeit hatten, als Aliu Cisse in der 10. Minute mit einem Freistoß aus 20 Metern Daniel Lupfer im Hofstetter Kasten prüfte. Die Angriffsreihe von SCO-Coach Wolfgang Zemitzsch mit Torjäger Cisse war bei der Hofstetter Abwehr gut aufgehoben.

Das goldene Tor der Gastgeber resultierte aus einem Eckball in der 14. Minute, als Nico Obert das Leder von Urban Ketterer verlängerte und Mathias Weinzierle am langen Pfosten vollendete. In der zweiten Halbzeit bekam der Sportclub das Spiel bei einsetzendem Regen gleich wieder in den Griff. So hatten die Gäste nach einer schönen SCH-Kombination Glück, dass ein Verteidiger rettete. Doch die Gäste gaben sich keineswegs geschlagen und probierten in den letzten 15 Minuten alles. Hofstetten kam nun kaum noch aus der eigenen Hälfte. Wegen der schweren Verletzung von Felipe Rodas Steg zeigte der gute Unparteiische Michael Sattler aus Baden-Baden fünf Minuten Nachspielzeit an. Hofstetten wollte den knappen Vorsprung natürlich über die Zeit bringen, was auch gelang. SC Hofstetten: Lupfer, Neumaier, Kinast, Krämer, Schilli, Schwörer (90. Witt), Weinzierle (80. Singler), Obert, Buchholz, Hertlein, Ketterer. SC Offenburg: Mury, Vujevic, Merkle, Waselikowski, Savane Y., Cisse, Stroinoff (59. Traikia), Martin, Kempf, Savanne M.,Rodas (79. Conteh). Tore: 1:0 Weinzierle (17.). Gelb-Rot: Kempf (Offenburg/90 +4). Zuschauer: 330. Schiedsrichter: Michael Sattler, Baden-Baden.