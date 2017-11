Ortenau Haslachs Herren bleiben ungeschlagen

Die Gastgeber des TV Freiburg-St. Georgen erwischten den besseren Start ins Spiel, doch die Haslacher zeigten sich trotz des ungewohnt frühen Spielbeginns hellwach und gestalteten das Spiel ausgeglichen. Mitte des Satzes gingen die VCH-Herren in Führung gehen und gaben diese bis zum 25:21-Satzerfolg nicht mehr her. Diesen Schwung nahm die Mannschaft auch in den zweiten Satz mit und erspielte sich schnell eine Führung, die sukzessive ausgebaut wurde, bevor die Gastgeber am Ende wieder etwas aufholten.

Der 25:19-Satzgewinn war aber nicht mehr zu gefährden. Kampflos wollten sich die Gastgeber jedoch nicht geschlagen geben. So entwickelte sich ein ausgeglichener dritter Durchgang, in dem die Führung immer wieder wechselte. Beim Stande von 27:25 herrschte schon Freude auf Seite der Gäste, doch der Schiedsrichter korrigierte einen unbemerkten Fehler und ließ die letzten beiden Punkte wiederholen. Der Satz ging trotz Haslacher Proteste weiter und blieb auch ohne Folgen. Nervenstark wurde der Matchball zum 30:28 verwandelt und nach 74 Spielminuten wurde der 3:0-Erfolg gefeiert.

Im zweiten Spiel trafen die Haslacher auf die zweite Mannschaft des VC Weil. Gleich zu Beginn des ersten Satzes setztensich die Haslacher etwas ab. Der Vorsprung wurde durch gute Aufschläge weiter ausgebaut und der erste Satz mit 25:16 gewonnen. Der zweite Satz verlief zu Beginn ausgeglichen, doch zur Satzmitte setzten sich die VCH-Herren Punkt für Punkt ab und entschieden diesen Satz ebenfalls mit 25:16 für sich. Mit einer schnellen Führung zu Beginn des dritten Satzes ließen die Haslacher dann auch keine Zweifel am klaren Sieg mehr aufkommen. Nach 60 Spielminuten wurde mit dem zweiten Matchball der 25:15-Sieg im letzten Satz und somit auch der 3:0-Gesamterfolg sicher gestellt.