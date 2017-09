Ortenau Haslacher U12-Athleten holen Bronze

Es begann sehr hoffnungsvoll. Kimmig stieß die Kugel mit 10,26 Metern am weitesten aller Teilnehmerinnen und holte 483 Punkte, Glöckler komplettierte das Kugelstoßergebnis mit 8,48 Metern und 410 Punkten auf der neunten Position. Im Weitsprung wurden für Hansmann die fünftbeste Weite von 4,51 Meter und für die Zwölftplatzierte Vetter wurden 4,33 Meter gemessen. Für diesen Wettbewerb gab es 495 und 474 Punkte. In sehr guten 13,58 Sekunden lief Kimmig als Viertplatzierte über den Zielstrich und kam auf 511 Punkte, Vetter wurde 16. in 14,54 Sekunden und holte damit 437 Punkte für das Team. Hansmann lief über 800 Meter in 2:42,02 Minuten ein gutes Rennen und strich mit dem fünften Rang gute 450 Punkte ein, Disselhoff erlief 399 Punkte und kam auf dem 14. Platz in 2:53,67 Minuten ins Ziel.Die 4x100 Meter Staffel mit Hansmann-Vetter-Disselhoff und Kimmig liefen in 54,68 Sekunden als Dritte ins Ziel und erhöhte die Punktzahl um 1008 Zähler.