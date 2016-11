Ortenau Haslacher suchen nach dem verlorenen Punkt

Beide Mannschaften verbuchten fünf Siege, wobei die Mühlenbacher einen "Vierer" mehr aufzuweisen hatten. so stand am Ende in diesem Oberliga-Derby ein knapper 16:15-Erfolg für die Gästestaffel.

Nachdem das Ringeras der Gäste, Alexandru Petcu, keinen Gegner auf Seiten der Gastgeber hatte. erfüllte Josef Kempf im Schwergewicht gegen Tobias Neumaier mit seinem 3:0-Punktsieg die Erwartungen. Der wieder aktivierte 47jährige Ex-Haslacher Klaus Vollmer hätte altersmäßig der Vater des sechzehnjährigen Haslacher Neulings Suleiman Hutak sein können. Der ungleiche Kampf endete in der ersten Minuten mit einem Schultersieg des Mattenfuchses.

In einem verbissenen Kampf auf Augenhöhe erhielt Trainer Patrick Schwendemann bei 3:3 Punkten wegen der letzten Wertung den Mannschaftspunkt. Keinen Zugang zu seinem bestens aufgelegten und wieselflinken Gegner Simon Volk fand Haslachs Timo Stiffel, der ohne Wertung blieb. Seine 0:3-Niederlage passte so nicht in das Konzept der Hansjakobstädter. Die 12:3-Pausenführung der Gäste aus dem Nachbardorf erfreute deren zahlreichen Anhang und verursachte bei den ebenfalls vielen KSV-Fans nachdenkliche Mienen.