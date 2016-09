Ortenau Haslacher Gegner hat es wahrlich in sich

In den unteren Gewichtsklassen hat der RSV etliche junge Talente in sein Team eingebaut. In den oberen Gewichtsklassen trifft man auf die bewährten Kämpen wie Josef Meßner und Martin Himmelsbach. Auch die drei Fehrenbachers Pascal, Dominik und Raphael sind dabei. Das Ass im Ärmel von Cheftrainer Stefan Krämer - einem ehemaligen Haslacher Bundesligaringer - und Mannschaftsführer Franz Oehler dürfte Siegringer Tomi Claudiu Hinoveanu sein, der schon oft die entscheidenden Siegpunkte eingebracht hat. Ihr Saisonziel haben die Gäste nicht sehr hoch angesetzt. Sie sprechen vom Punkte sammeln für den Klassenerhalt. Bei diesem Vorhaben bauen die Schuttertal sicherlich auf die Fachkenntnis von Matten- und Trainerfuchs Stefan Krämer. Deshalb wird der Freitagabend den hoffentlich wieder recht zahlreichen Besuchern einiges zu bieten haben. KREISLIGA KSV Haslach II – RSV Schuttertal II. Beide Reserven haben in der neuen Runde erst einen Kampf gemacht. Die Gäste verloren bei der dritten Mannschaft des ASV Urloffen, während Haslach beim Nachbarn Mühlenbach erfolgreich war. Deshalb können die Hansjakobstädter beim Vorkampf am Freitagabend auf heimischer Matte auch mutig antreten. Da zählen auch die beiden klaren Niederlagen der Haslacher in der Runde 2015 nicht mehr, denn nun stehen andere Ringer in der Aufstellung. Die Kämpfe der Haslacher am Wochenende: Oberliga Südbaden, heute, 20.30 Uhr: KSV Haslach – RSV Schuttertal. Kreisliga, heute, 19.30 Uhr: KSV Haslach II – RSV Schuttertal.