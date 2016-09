Ortenau Haslach triumphiert nach Zitterpartie

Alle zehn Kämpfe waren vom Anfang bis zum Schluss spannend, ja teilweise dramatisch. Und dass der letzte Kampf mit der letzten Wertung alles entschied, hätte man auch in einem Krimi nicht besser inszenieren können. Die Halle war am Freitagabend gut gefüllt, da die Gäste mit einer großen Anzahl von jederzeit sportlich auftretenden Fans angereist waren. Mit einer Überraschung begannen die Kämpfe. Der erst fünfzehnjährige Jugendliche und Neuzugang Suleiman Hutak startete gegen Manuel Schmalz beherzt und ließ auch seine gute Technik aufblitzen. Leider fehlte ihm die Routine, so dass er nach einer 17:12 Führung in der vierten Minute geschultert wurde. Die erste taktische Maßnahme von Cheftrainer Lars Schuler war das Schwergewicht, in dem er Voitech Benedek gegen den zwanzig Kilogramm schwereren Kämpfer Martin Himmelsbach stellte. Der Haslacher hatte zwar große Mühe mit dem sperrigen Kontrahenten, konnte seine Zweierwertung jedoch über die Zeit bringen, so dass dabei ein Mannschaftspunkt heraussprang. Der junge Elias Merk leistete Felix Jenter bis zur dritten Minute tapfer Widerstand, wurde dann jedoch technisch ausgekontert. Mit Josef Kempf und Josef Meßner trafen zwei erfahrene Mattenfüchse aufeinander, die sich nichts schenkten. Am Schluss hatte der Schuttertäler mit 2:0 die Nase vorn. Vor der Pause unterstrich Jonathan Eble seine bestechende Form. Erneut holte er einen Rückstand auf und siegte nach sechs Minuten mit 7:3, was ein 2:0 bedeutet. Mit einem deutlichen Rückstand von 3:10 kam es dann nach der Pause schon zum ersten Schlüsselkampf. Es war auch die entscheidende Begegnung der Partie, denn mit Tomi Claudiu Hinoveanu stand der absolute Siegringer der Gäste auf der Matte. Mit Igor Gavrilita war nun Lars Schulers zweiter Joker an der Reihe. Gegen ihn kam der Schuttertäler in einem technisch brillanten Kampf nicht zurecht. Beim Gleichstand von 2:2 landete der Haslacher kurz vor Schluss den entscheidenden Siegpunkt, was im Lager der Gastgeber mit lauten "Igor-Rufen" belohnt wurde. Timo Stiffels 1:0 Erfolg über Johannes Hummel war ein weiterer Mosaikstein an diesem Abend. Viorel Ghita erfüllte gegen seinen "ewigen Gegner" Paphael Fehrenbacher genauso die Erwartungen wie Mihai Ozarenschi gegen Florian Brosamer. Beide holten mit ihrer technischen Überlegenheit je vier Punkte. So stand es vor dem letzten und alles entscheidenden Kampf von Felix Stiffel gegen Dominik Fehrenbacher 13:10 für Haslach. Ein Sieg des Schuttertälers höher als zwei Punkte Unterschied hätte den Sieg der Haslacher gefährdet. Aber es kam ja anders.

Haslachs Trainer Lars Schuler schrieb den Erfolg vor allem dem neuen Mann- schafts- und Kampfgeist zu. "Es war eine grandiose Mannschaftsleistung. Alle halten zusammen, jeder kämpft für jeden", freute sich der Coach über den, wenn auch knappen Sieg. Trainer Stefan Krämer hatte an seiner Mannschaft trotz der Niederlage kaum etwas zu kritisieren:"Alle haben gekämpft, keiner hat enttäuscht, aber am Schluss hatte es nicht ganz gereicht. Ich gratuliere Haslach zum Sieg." Die Kämpfe auf einen Blick (Haslach zuerst genannt): 57 kg Freistil: Suleiman Hutak – Manuel Schmalz SN 0:4; 61 kg Griechisch-römisch: Elias Merk – Felix Jenter TÜN 0:4; 66 A Kg FS Jonathan Eble – Pascal Fehrenbacher PS 2:0 66 B Kg GR Timo Stiffel – Johannes Hummel PS 1:0 75 A Kg FS Mihai Ozarenschi – Florian Brosamer TÜ 4:0 75 B Kg GR Felix Stiffel – Dominik Fehrenbacher PN 0:1 86 A Kg FS Viorel Ghita – Raphael Fehrenbacher TÜ 4:0 86 B Kg GR Igor Gavrilita – Tomi Claudiu Hinoveanu PS 1:0 98 Kg FS Josef Kempf – Josef Meßner PN 0:“ 130 Kg GR Voitech Benedek – Martin Himmelsbach PS 1:0. KREISLIGA KSV Haslach II – RSV Schuttertal II 16:16. Mit einem insgesamt gerechten Unentschieden trennten sich die Reserven im Vorkampf. Beide Mannschaften traten nur mit sechs anstatt mit acht Kämpfern an, so dass das Ganze schon nach knapp 35 Minuten zu Ende war. Für den KSV Haslach waren Ulrich Schultheiß (4:0) und Zaur Nuriev (4:0) sowie Elias Merk und Jens Kube, jeweils ohne Gegner, erfolgreich.