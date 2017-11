Ortenau Haslach schnappt sich haushohen Sieg

Deshalb wurde der Punktekampf von vorne herein mit 40:0 für den KSV Haslach gewertet. Auch der anschließende Freundschaftskampf ging mit 29:8 Punkten an die Gastgeber. So hatten sich die Vorstände Achim Stiffel und Christian Himmelsbach entschlossen, allen Besuchern mit Eintrittskarte ein Getränk gratis zu spendieren. Dasselbe wird es noch einmal beim Heimkampf am kommenden Samstag, um 20 Uhr in der Eichenbachsporthalle gegen den KSK Furtwangen geben. "Dann sind alle entschädigt", sagte Achim Stiffel in seiner Begrüßung und Vorstellung der Mannschaften.

Nick Allgaier, Jonathan Eble und Felix Stiffel hatten keine Gegner, so dass gleich einmal zwölf Punkte gutgeschrieben wurden. Die Kontrahenten von Timo Stiffel, Viorel Ghita, Igor Gavrilita und Josef Kempf wurden nach Absprache sofort geschultert.

Jetzt gab es für die doch recht zahlreichen Zuschauer im Dorfgemeinschaftshaus Bollenbach doch noch drei echte und spannende Kämpfe zu sehen. Der Haslacher Suleiman Hutak hatte in Marian- Alexandru Apostol gleich einen äußerst starken Gegner. Ihm bot er fünf Minuten tapferen Wiederstand, ehe er mit technischer Überlegenheit bezwungen wurde. Auch Jan Bilharz hatte im gleichaltrigen Erik Ragg einen erfahrenen Ringer erwischt. Dieser besiegte ihn mit technischer Überlegenheit.